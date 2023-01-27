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    Огонь и цветы. Петербург отмечает освобождение от блокады

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    1 комментарий
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    Петербург 27 января отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Торжественные мероприятия проходят в нескольких районах города. На Невском проспекте возлагают цветы к дому 14 — на стороне, которая была наиболее опасна при артобстреле.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    На Ростральных колоннах зажжён огонь.

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    В этом году 79-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады. В программе мероприятий — официальные церемонии, общегородские акции, концерты, уличные инсталляции, документальные кадры под открытым небом и многое другое. Подробности читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 1

    муматор27 Янв 2023 в 11:12
    помимо этого есть и другие памятные, блокадные места. Но туда никто так не стремится. Почему?
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