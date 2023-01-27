Огонь и цветы. Петербург отмечает освобождение от блокады

Петербург 27 января отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Торжественные мероприятия проходят в нескольких районах города. На Невском проспекте возлагают цветы к дому 14 — на стороне, которая была наиболее опасна при артобстреле.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
На Ростральных колоннах зажжён огонь.
В этом году 79-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады. В программе мероприятий — официальные церемонии, общегородские акции, концерты, уличные инсталляции, документальные кадры под открытым небом и многое другое. Подробности читайте на «Фонтанке».