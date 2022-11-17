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    В ближайшие часы температура в Петербурге шагнёт через ноль. Городу прочат холодную ночь

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    Температура в Петербурге пошла на понижение. Судя по прогнозам синоптиков, с плюсом за окном можно попрощаться, а ежеутренним спутником горожан будет гололедица.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на метеорологов, в ночь на 18 ноября в городе ожидается местами до –6 градусов. На дорогах будет скользко. Главный синоптик города Александр Колесов предупреждает, что похолодание уже началось.

    «В ближайшие часы температура будет переходить через 0 гр. в сторону отрицательных значений. Поэтому на дорогах, начиная с восточных и северных районов города, начнётся гололедица. Особенно напряженные участки — это мосты, виадуки, КАД и позднее ЗСД», — пишет он в своём телеграм-канале, призывая к осторожности.

    По данным Северо-Западного гидрометцентра, сейчас за окном около 0,8 градуса со знаком плюс. В краткосрочном прогнозе тепла в городе уже нет. До конца недели в Петербурге минус. Зимний период наступает, на две недели опережая календарь, рассказывал Колесов.

    Предполагается, что ночью обогреватели горожанам сниться не будут. Теплоэнергетики решили сильнее нагреть батареи в связи с обещанным похолоданием.

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