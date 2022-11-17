В ближайшие часы температура в Петербурге шагнёт через ноль. Городу прочат холодную ночь

Температура в Петербурге пошла на понижение. Судя по прогнозам синоптиков, с плюсом за окном можно попрощаться, а ежеутренним спутником горожан будет гололедица.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на метеорологов, в ночь на 18 ноября в городе ожидается местами до –6 градусов. На дорогах будет скользко. Главный синоптик города Александр Колесов предупреждает, что похолодание уже началось.

«В ближайшие часы температура будет переходить через 0 гр. в сторону отрицательных значений. Поэтому на дорогах, начиная с восточных и северных районов города, начнётся гололедица. Особенно напряженные участки — это мосты, виадуки, КАД и позднее ЗСД», — пишет он в своём телеграм-канале, призывая к осторожности.

