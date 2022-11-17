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    Главный синоптик Петербурга: Зимний период наступает с завтрашнего дня

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    Причуды погоды отмечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов и обещает начало зимы на две недели раньше календаря.

    По словам Колесова, вышло так, что ночной минимум поменялся местами с дневным максимумом в сутки 16–17 ноября. Так, вчера ночью было тепло, около +2. Но к утру начало подмораживать, и к вечеру был зафиксирован минимум: -2 градуса. Минувшей же ночью снова теплело до плюса, но качели замрут 18 ноября.

    «С завтрашнего дня наступает зимний период со слабоморозной погодой в Санкт-Петербурге. Температура воздуха в течение нескольких дней будет постоянно отрицательной, даже в дневные часы. Осадки в виде небольшого снега, скорее всего, сохранятся местами и завтра», — пишет синоптик.

    К прогнозам прислушиваются и теплоэнергетики — вода в магистральных трубах станет чуть горячее, с 72–75 до 80–83 градусов, сообшает «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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