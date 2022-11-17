«В связи с прогнозируемым похолоданием». В Петербурге решили сильнее нагреть батареи

Основные теплосетевые организации Петербурга сообщили о том, что повышают температуру воды в батареях горожан. Это связано с похолоданием за окном.
Как сообщает сайт «Теплосети Санкт-Петербурга» 17 ноября, компания «постепенно и заблаговременно увеличивает температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях предприятия с 72–75 до 80–83 градусов». Постепенно — потому что резкое нагревание «может привести к повышению нагрузки на трубопроводы тепловой сети и увеличению вероятности возникновения технологических нарушений». Речь идет о показателях в магистральных теплопроводах, внутри дома они рассчитываются отдельно в зависимости от проекта здания и нормативов.
ГУП «ТЭК СПб», в свою очередь, сообщило «Фонтанке», что на постоянной основе обеспечивает плавное регулирование параметров на всех 272 котельных в зоне предприятия. «В связи с прогнозируемым похолоданием и в соответствии с температурными графиками температура теплоносителя на источниках с 12:00 17 ноября увеличена. На крупных котельных ТЭКа она повышена с 73 до 76 градусов. С учетом дальнейшего похолодания также будет произведена корректировка режима», — рассказали в пресс-службе.
«Теплосеть» ссылается на прогноз Гидрометцентра, согласно которому «в ближайшие дни температурный график в регионе изменится с +2°C в дневное время до -4°С в ночные часы». Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал городу начало зимнего периода с 18 ноября.