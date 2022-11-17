«В связи с прогнозируемым похолоданием». В Петербурге решили сильнее нагреть батареи

Основные теплосетевые организации Петербурга сообщили о том, что повышают температуру воды в батареях горожан. Это связано с похолоданием за окном.

Как сообщает сайт «Теплосети Санкт-Петербурга» 17 ноября, компания «постепенно и заблаговременно увеличивает температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях предприятия с 72–75 до 80–83 градусов». Постепенно — потому что резкое нагревание «может привести к повышению нагрузки на трубопроводы тепловой сети и увеличению вероятности возникновения технологических нарушений». Речь идет о показателях в магистральных теплопроводах, внутри дома они рассчитываются отдельно в зависимости от проекта здания и нормативов.