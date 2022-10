На девятом месяце. Каких IT-работодателей лишился Петербург и чего ждать от тех, кто остался

Петербургский производитель навигационного программного обеспечения для морского судоходства Transas, который в 2018 году был продан финскому холдингу Wartsila, в итоге вернулся в родную гавань. Финны, уходя из России, продали свои «дочки» «Транзас Навигатор» и «Вяртсиля Восток» российскому топ-менеджменту. Основное юрлицо — «Вяртсиля Цифровые Технологии» (Экс «Транзас Технологии) — это непубличное акционерное общество, так что изменения в структуре его акционеров не видны, но вероятно, финны оттуда самоустраняться.



Похожая ситуация с разработчиком программного обеспечения First Line Software. В апреле он решил прекратить все операции в России и отделить свою российскую «дочку» от группы компаний. С 15 апреля «Ф-Лайн Софтвер» принадлежит Вадиму Юсупову, который одновременно является руководителем компании. Он уже ликвидировал принадлежавшее сооснователю First Line Александру Позднякову ООО «ФЛС Рус», но эта фирма и так публиковала околонулевые финансовые результаты. Сама же First Line Software сейчас размещает вакансии в Черногории.