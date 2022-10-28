На девятом месяце. Каких IT-работодателей лишился Петербург и чего ждать от тех, кто остался

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из-за отказа международных компаний работать в России петербургский рынок информационных технологий покидают фирмы с совокупной выручкой 24,6 млрд рублей.

Все вместе за год они заплатили — даже с учетом отраслевых льгот — почти 1 млрд рублей налогов. Зарплатный фонд у компаний, которых пересчитала «Фонтанка», — 15,8 млрд рублей — это по самым скромным подсчетам. То есть еще около двух миллиардов город получил в виде НДФЛ.



В этом обзоре «Фонтанка» фиксирует все изменения, случившиеся за последние восемь месяцев на одном из стратегически важных рынков города и страны: какие работодатели свернули работу, сколько айтишников уехало, сколько вернулось и какие условия ждут их на рынке труда вместе с оставшимися в России.



«Фонтанка» изучила топ-100 самых крупных по выручке в 2021 году предприятий, зарегистрированных в Петербурге, основной вид деятельности которых — разработка компьютерного программного обеспечения. Из этого списка мы также отбирали компании, у которых остались иностранные учредители или недавно сменились на российских, и присматривались к ним.



Кого мы точно потеряли



Пока только две крупные петербургские компании запустили процесс ликвидации. Первым стал крупный разработчик программного обеспечения JetBrains. По данным СПАРК, в российских «дочках» компании работали около 1000 человек, их годовой оборот составлял 7,5 млрд рублей. Крупнейшее из юрлиц — ООО «ИнтеллиДжей Лабс» — в 2021 году выплатило 4,5 млрд рублей зарплат и более 120 млн рублей налогов.

С сентября ликвидируется компания «Нордиджи», которая работала под брендами Nordigy, DINS и Dino systems, и ее владелец — ООО «Онд Холдинг». DINS — это центр разработки американского разработчика и провайдера облачных коммуникационных услуг для бизнеса RingCentral. На его российском сайте, который сейчас доступен только в архиве Интернета, сообщалось, что фирма работала в Петербурге с 1998 года, ее штат составлял более 1200 сотрудников, а количество абонентов превышало 4 миллиона. Как сообщила «Фонтанке» ликвидатор «Нордиджи» Светлана Демкина, компания вообще больше не будет работать в России, а все ее сотрудники уволились.



Выручка «Нордиджи» в 2021 году составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — 118,8 млн рублей. На зарплаты своим сотрудникам компания потратила 3,3 млрд рублей и заплатила почти 200 млн рублей налогов за год.



Заявили об уходе, но бизнес пока остался за ними

Из тех крупных компаний, у которых были юрлица в Петербурге, официально об уходе из России заявила, например, Deutsche Telekom. Ее ООО «Айти Солюшнс Рус» и «Дойче телеком ГБС рус» не ликвидируются, но при попытке найти их петербургские адреса поисковик выдает заветную фразу «Больше не работает». Как отмечали СМИ, в российском подразделении компании работали более 2000 человек. Им предлагалась релокация.



Выручка более крупного «Айти Солюшнс Рус» составляла 4,9 млрд рублей, зарплатный фонд — 287 млн рублей, количество уплаченных налогов — 142 млн рублей. В последнее время компания часто меняет название. До июля 2022 года она называлась «Т-Системс Рус», после — «Дойче Телеком Айти Рус», а в начале сентября снова сменила его на нейтральное «Айти Солюшнс Рус». Несмотря на это, фирма до сих пор принадлежит немцам.

Также об уходе из России заявляли представители производителя электроники и крунейшего поставщика серверов Dell. В августе он закрыл свои офисы и прекратил все операции в стране, однако его петербургская «дочка», тратившая 1,3 млрд рублей на зарплаты 430 сотрудников, еще не ликвидирована.



Производитель POS-терминалов, предоставляющий платежные решения, французская группа Ingenico тоже все еще владеет петербургским ООО «Инженико», где официально работали 69 человек. Фирма ежегодно зарабатывала не менее 1,9 млрд рублей выручки и платила сотни миллионов налогов.

Британский электромобильный стартап Arrival бывшего замглавы Минкомсвязи РФ Дениса Свердлова, объявивший об уходе из России, перевез команду в Грузию и, как следует из данных hh.ru, продолжает набирать персонал именно в этом регионе. Как сообщали СМИ со ссылкой на представителя компании, Arrival не планирует вести «какие-либо операции в России в будущем». С августа его петербургское юрлицо «Эррайвал Рус» принадлежит предпринимателю Давиду Худоеву. Судя по другим компаниям, которые были и есть у него, к разработке ПО он ранее отношения не имел.



В глобальном плане Arrival называют убыточной, но у ее российской «дочки» в 2021 году были неплохие показатели — 3,6 млрд рублей выручки и почти 240 млн чистой прибыли. Официально в штате работали 654 человека. На их зарплаты в том же году ушло 2,3 млрд рублей.

За скобками остается крупный разработчик и поставщик программного обеспечения EPAM Systems, но лишь потому, что его основное юрлицо «Эпам Систэмз» с выручкой почти 30 млрд рублей зарегистрировано в Москве. На содержание около 9 тысяч сотрудников в России, почти треть из которых были в Петербурге, компания тратила 19 млрд рублей и отдавала в бюджет 403 млн рублей налога на прибыль.

«Обрусели»

Чтобы продолжить работу в России относительно беспрепятственно, множество компаний перерегистрировались из иностранной юрисдикции в российскую. Одним из первых это сделало подразделение глобального разработчика IT-решений для платежных сервисов и банковского программного обеспечения OpenWay.

Разработчик игр Wargaming вышел из ситуации по-другому — он передал свой бизнес в России и Белоруссии петербургской Lesta Studio. Ранее эта компания была связана с материнской.



Петербургский производитель навигационного программного обеспечения для морского судоходства Transas, который в 2018 году был продан финскому холдингу Wartsila, в итоге вернулся в родную гавань. Финны, уходя из России, продали свои «дочки» «Транзас Навигатор» и «Вяртсиля Восток» российскому топ-менеджменту. Основное юрлицо — «Вяртсиля Цифровые Технологии» (Экс «Транзас Технологии) — это непубличное акционерное общество, так что изменения в структуре его акционеров не видны, но вероятно, финны оттуда самоустраняться.

Похожая ситуация с разработчиком программного обеспечения First Line Software. В апреле он решил прекратить все операции в России и отделить свою российскую «дочку» от группы компаний. С 15 апреля «Ф-Лайн Софтвер» принадлежит Вадиму Юсупову, который одновременно является руководителем компании. Он уже ликвидировал принадлежавшее сооснователю First Line Александру Позднякову ООО «ФЛС Рус», но эта фирма и так публиковала околонулевые финансовые результаты. Сама же First Line Software сейчас размещает вакансии в Черногории.



Американский поставщик программного обеспечения Semrush Holdings также в августе перерегистрировал свои петербургские компании на россиянку Марию Лазареву, а сам нанимает людей в Армении, Сербии и на Кипре.

Кроме того, основанная в Петербурге компания DataArt продала российский бизнес петербургской инвестиционно-управляющей компании N3 group и управляющему партнеру инвестхолдинга «Ташир МЕДИКА» Арсену Галстяну писал Forbes. Теперь подразделение будет работать под новым брендом ITentika. Основное юрлицо ООО «Смартдата» из Воронежа собираются ликвидировать, в то время как петербургское «Искусство управления данными» и воронежское «Ридлсофт» уже сменили владельцев и получили новые названия («Айтентика Нева» и «Айтентика Дон»).

Наконец, швейцарская Luxsoft передала свой российский бизнес отечественной группе компаний IBS, из которой она сама выделилась в 2000 году и в 2019 году была продана американской DXC Technology. Российские юрлица Luxsoft с апреля переоформлены на IBS.

В подвешенном состоянии



Часть крупных петербургских компаний все еще принадлежат иностранным учредителям. Например, «дочка» американской Broadbridge Managed Solutions «Броадбридж рус» с выручкой в 700 млн рублей. Как сообщили «Фонтанке» в компании, она продолжает работать и ликвидироваться не собирается.

Также в России остается разработчик игр Sperasoft (ООО «Сперасофт студия», принадлежащее ирландской Keywords Studios, выручка — 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 165,9 млн). У компании есть вакансии в офисе на «Фрунзенской», но основная доля приходится на другие страны — Армению, Грузию, Казахстан.

«У нас офис [в Петербурге] работает в штатном режиме с теми сотрудниками, которые уже есть, но набор новых сотрудников в России временно приостановлен и сейчас идет активный набор в другие локации, где мы открываемся», — сообщили «Фонтанке» в офисе компании.

Похожая ситуация у разработчика программного обеспечения и мобильных приложений для крупных международных проектов «Эдсервер», головная компания которого зарегистрирована на Кипре. У него есть вакансии в Сербии, Армении, Чехии, на Кипре, а в предложении для Петербурга указана полная удаленка. Тем не менее в фирме сообщили, что продолжают работу в России, а вакансии за рубежом — это «просто совпадение».



А вот одноименная «дочка» американского провайдера облачных бизнес-приложений Intermedia Holdings дорабатывает последние месяцы. «Пока мы работаем, до конца года. Потом офис закрывается. У нас все переехали в другие страны», — отметили в фирме.

До многих компаний просто не дозвониться. Например, молчат телефоны петербургского и российского офисов корпоративного онлайн-сервиса для совместной работы и управления проектами Wrike. В 2006 году его основал переехавший в Кремниевую долину петербуржец Андрей Филев. Фирма разрослась и в 2021 году за 2,25 млрд долларов ее приобрела американская технологическая компания Citrix. Она же является учредителем петербургского «Райк.ру», в котором работали 368 человек. Также у нее был в России филиал «Райк бизнес сервис». Его аккредитация была прекращена в конце июля. Насколько известно специалистам по подбору персонала, с которыми общалась «Фонтанка», компания ушла из России.

Свято место пусто не бывает

Массовый отъезд айтишников отразился и на петербургском рынке недвижимости. По данным Nikoliers, к концу III квартала 2022 года в результате релокаций и ухода работающих на зарубежные рынки ИТ-компаний в городе освободилось около 80 000 кв. м офисов. Но как минимум четверть от этого объема квадратных метров даже не выходила на открытый рынок и сразу же была сдана в аренду.



Сейчас доля офисов, арендуемых IT и телеком-компаниями в Петербурге, по данным NF Group (экс-Knight Frank Russia), составляет 21% и уступает только нефтегазовому сектору, который занимает чуть более трети рынка (34%). Однако некоторые релоцировавшиеся IT-фирмы продолжают снимать офисы и платить за них аренду. Так, например, по информации «Фонтанки», делает Luxoft: большое здание на 500 рабочих мест, которое она арендует в бизнес-парке «Полюстрово», стоит пустым, но платежи за аренду поступают в полном объеме. Но российский бизнес Luxoft теперь принадлежит IBS и офисы в теории могут ей еще пригодиться.

Также «дочка» американской Grid Dynamics все еще находится в числе арендаторов БЦ «Сенатор» на улице Чапаева. При этом телефон компании не отвечает, соцсети не обновляются с февраля, вакансий в России не размещено. Специалист, указанный в группе во «Вконтакте», как рекрутер, на сообщение «Фонтанки» не ответил. В поисковике о фирме пишут ностальгические отзывы: «Хорошее место. Было.».



«После ухода ряда ИТ-компаний на рынке появились качественные офисы с современной инженерией, вызывающие высокий интерес арендаторов, ищущих возможности для переезда, расширения или улучшения условий аренды, — говорит Виктория Горячева, заместитель директора департамента услуг для арендаторов Nikoliers. — Поэтому на бОльшую часть освободившихся площадей есть интересанты из числа российских ИТ-компаний и представителей других сфер бизнеса. К тому же, к концу 2021 г. на рынке ощущался дефицит качественного предложения крупными блоками, какими и являются в большинстве своем офисы компаний «айтишников».



Оставайся, мальчик, с нами

Рынок труда в IT-секторе насытился кадрами и дефицит, который присутствовал на нем ранее, немного спал. Охлаждению способствовало и сильное укрепление рубля. Международным компаниям становится дешевле нанимать специалистов из других регионов мира, нежели россиян.

На фоне этого зарплаты снижаются, особенно у младшего персонала и специалистов, работающих на платформах, использование которых невозможно или затруднено из-за санкций, отмечает Валентин Макаров, глава ассоциации «Руссофт». ПОДРОБНЕЕ О СИТУЦИИ НА IT-РЫНКЕ ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ ВАЛЕНТИНА МАКАРОВА. По его оценке, зарплаты младших сотрудников упали на 10–15%. При этом у более квалифицированных специалистов они, наоборот, выросли, потому что их на рынке меньше, и сейчас оставшиеся компании активно за них борются.

Международные компании, даже если они были основанным русскими предпринимателями, в основном сейчас хотят уже релоцированных сотрудников, рассказала «Фонтанке» Анна Афонина, основательница рекрутингового агентства ТОП-класса Hipoheads. Это объясняется трудностями, связанными с санкциями.



«Очень крутые специалисты выбрасываются на рынок стихийно. Например, в марте JetBrains сказал, что уезжает, человек остался без работы, в панике нашел себе быстренько место и через два месяца понял, что выбрал какой-то отстой и надо посмотреть что-нибудь еще. В итоге он стихийно переходит на новое место работы, потом еще одно. Поэтому периодически волнами выкидываются на рынок все те, кто не нашел нормальное место сразу же. Иногда появляется большое количество крутых спецов, потом вроде бы затишье и вакансий становится столько же, сколько кандидатов, — говорит Анна Афонина. — Но спрос на российские компании и рублевую зарплату очень сильно повысился, потому что сейчас 4 тысячи долларов, которые стандартно платили зарубежные компании, — это всего лишь 200 тысяч рублей. Российские компании могут себе это позволить».



Российские фирмы с развитыми брендами, такие как Тинькофф, Сбер, Авито, сейчас снимают все сливки, отмечает эксперт. Из-за большого потока кандидатов рекрутеры этих компаний иногда даже не рассматривают резюме и не утруждают себя написанием фидбека при отказе, чего раньше не наблюдалось, — рассказывает специалист.



Немного на общем фоне выделяется «Яндекс», который в этом году столкнулся с рядом сложностей, например, понес репутационные риски в связи с утечками данных. Поток топ-соискателей в компанию немного ослаб и она, по словам Афониной, «перекупает рынок».

«Я знаю случай, когда они СТО (Chief Technical Officer — Прим. ред.), которого нанимали, платили годовой бонус только за то, что он вошел в компанию. Это, конечно же, единичные случаи. Вообще история, с которой я больше связана, это топ-менеджеры и сеньоры. Таких людей почти всегда готовы перекупать, если не брать [в расчет] истории марта этого года, когда все паниковали», — говорит Анна Афонина.

В марте даже даже для топовых позиций на фоне неопределенности зарплатные предложения снижались. Были случаи когда людям с приходилось пересаживаться с 400 тыс. рублей в месяц на 240 тысяч. Помимо крупнейших российских компаний активно привлекают сотрудников подразделения тех оставшиеся международных корпораций, которые переименовались и перерегистрировались в России. Они накопили очень сильные компетенции за время работы на зарубежные фирмы с сильными брендами и могут теперь продавать участникам рынк свой потенциал для разработки сложных проектов.



Еще одна активная группа — работодатели, заточенные под импортозамещение. Насколько оно сейчас актуально, объяснять не приходится. Также Валентин Макаров отмечает еще один тренд, появившийся на глобальном рынке.

Весь мир увидел, что российский IT-сектор выстоял против санкций и многократно увеличенных кибератак. Это вызвало запрос со стороны «дружественных» стран на обретение такой же технологической независимости. Перед отечественными компаниями открывается возможность экспортировать свои решения в такие страны. Этот тренд вместе с трендом на импортозамещение создают сегмент рынка, который требует больше и больше IT-специалистов, считает эксперт.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

