С глаз долой — из капитала вон. Петербургские компании начали избавляться от «недружественных» иностранных учредителей

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«Фонтанка» проверила более 1000 зарегистрированных в Петербурге компаний и нашла среди них те, которые после 24 февраля решили изменить структуру собственников не в пользу иностранного капитала, даже если в некоторых случаях назвать его таковым можно лишь условно. Тем не менее для бизнеса — это способ облегчить себе жизнь и обойти ограничения, вызванные перекрестным огнем санкций с начала спецоперации России на Украине.

В первую очередь понятна мотивация девелоперов. 1 марта президент РФ подписал указ об ограничениях по выводу средств за границу, который поставил под вопрос продажу квартир и апартаментов застройщиков, в учредителях которых есть финские, шведские и кипрские юрлица. Заключать сделки с недвижимостью между резидентами и лицами из «недружественных» стран запрещалось без разрешения правительственной комиссии. Юристы разошлись во мнениях: нужно ли получать его общее на компанию или на каждую сделку.



Только 23 марта Минфин пояснил, что заключать договоры долевого участия с российскими покупателями квартир можно свободно, но остаются серьезные ограничения по распоряжению выручкой от продажи квартир. Она должна зачисляться на рублевый счет типа «С», средства с которого можно тратить на покупку ОФЗ, налоги и пошлины. Чтобы вывести с него деньги, тоже нужно специальное разрешение.

Девелоперы выбирают удобный для себя способ продолжать вести бизнес. Так, например, из учредителей основного юрлица комплекса-апартаментов Valo на улице Салова с 14 марта исчезла фирма с Британских Виргинских островов, которая держала 100% компании. Теперь ООО «Раст» полностью принадлежит петербургскому предпринимателю Вадиму Пудовкину. По данным СПАРК, также принадлежавшие компании с БВО юрлица дома отдыха «Комарово» и одноименного конноспортивного клуба тоже теперь зарегистрированы лично на бизнесмена.

Такое же решение принимают иностранные компании из других отраслей. Производитель бытовых фильтров для воды «Аквафор» сократил долю американской Electrophor Inc. в своем уставном капитале со 100 до 1%. 99% получил российский гражданин, основатель обеих компаний Джозеф (Иосиф) Шмидт. В 1980 году он с партнерами создал компанию Electrophor Inc., а спустя 12 лет в Петербурге «Аквафор».



Глобальный разработчик IT-решений для платежных сервисов и банковского программного обеспечения тоже передает основную долю своего российского бизнеса местным. Речь идет о компании OpenWay со штаб-квартирой в Бельгии. Ее ключевой продукт — технология Way4, позволяющая проводить операции, связанные с эмиссией, эквайрингом, электронными кошельками, обрабатывать транзакции, управлять программами лояльности и топливными картами. Ее решения используют более сотни банков, процессинговых, телекоммуникационных и топливных компаний в разных регионах мира. Россия не стала исключением.

Мальтийская компания OpenWay Holdings Ltd. 14 марта сократила свою долю в петербургском ООО «Опенвэй Сервис» с 100 до 45%. После этого основную долю (49%) получил предприниматель Андрей Веренинов. Миноритариями стали Игорь Карлик, Григорий Гительсон, Анна Таратынова и Антон Корытов. Они владели компанией «Опенвэй решения», которую в 2014 году СМИ называли победителем конкурса на поставку технологий, на базе которых создавалась отечественная альтернатива международным платежным системам — Национальная система платежных карт, на которую с уходом Visa и Mastercard только и остается уповать. Компания «Опенвэй решения», которую пресса называла исполнителем крупного контракта ЦБ, была ликвидирована в 2018 году.



Теперь о совсем уж формальных «иностранцах». IT-компания из Петербурга Ciberity, а вернее, ее основное юрлицо — «Технологии цифровой безопасности», решила поменять кипрское Raritex trade ltd на предпринимателя Илью Коржицкого. Он с 28 марта — руководитель и полноправный владелец этой и еще трех смежных петербургских IT-фирм.

Как сказано на сайте Ciberity, она развивает проект по верификации подлинности цифровых документов с помощью технологий, которые позволяют проверять их на внесение искусственных изменений в изображение и манипуляций с геолокационными данными. Исследования финансируются в том числе из грантов фонда «Сколково». По данным СПАРК, выручка «Технологий цифровой безопасности» в 2020 году составила 432 млн рублей.

Российская группа компаний «Балтийская логистика», крупный дистрибьютор продукции ведущих производителей пива и других напитков, тоже избавилась от иностранного владельца. Ее основное юрлицо «Стелс инвест», по данным СПАРК, насчитывает 20 «дочек». В их числе ООО «Невский синдикат», выручка которого в 2020 году составила 4 млрд рублей. Основной владелец «Стелс инвест», предприниматель Сергей Васильев 15 марта сконцентрировал в своих руках 100% компании, забрав 51% у кипрской Herdal trading limited.



Также из кипрского офшора вышла «Санкт-Петербургская медицинская компания» (СПБ МК). Принадлежавшие Bradway Limited до 14 марта 100% поделили между собой Ярослав Песков (37%), Вадим Шипунов (26%), Лев (19%) и Ирина Глик (18%). В том же составе и в тех же долях предприниматели владеют Королёвским трубным заводом с выручкой 1,3 млрд рублей.

Их медицинская компания существует с 2001 года. За последние пять лет ее выручка только и делала, что росла, и доросла до приличных 1,26 млрд рублей в 2020 году. Как следует из СПАРК, когда-то фирме принадлежал товарный знак «Невский доктор +», но в 2011 году он перестал действовать. Судя по основному виду деятельности СПБ МК, сейчас она к медицине имеет весьма косвенное отношение и в основном занимается недвижимостью. По данным Росреестра, она с 2014 года сдает в аренду здание на Московском проспекте, 156, лит. А, под поликлинику «Газпрома».

Всего, по данным Федеральной налоговой службы и государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц, которые привела ГК «БестЪ» в ходе BestBreakfast 30 марта, в Петербурге зарегистрировано 2888 иностранных компаний из 52 стран мира. 82% из них приходятся на «недружественные» страны. Основная доля «иностранцев» в городе приходится на отрасли оказания услуг для бизнеса (30%), строительство и недвижимость (23%), оптовую и розничную торговлю (13%).

