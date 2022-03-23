Иностранным застройщикам в России разрешили продавать квартиры по договорам долевого участия

Российские покупатели квартир смогут без ограничений заключать с застройщиками, подконтрольными компаниям из «недружественных» стран, договоры долевого участия. Решение об этом вечером 22 марта приняла специальная подкомиссия под руководством министра финансов Антона Силуанова, работающая в рамках правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, передает РБК.
Ранее «Фонтанка» писала, что строительные компании, в учредителях которых значатся финские, шведские и кипрские юрлица, приостановили продажи квартир. Мнения их юристов о том, каким образом можно обойти введенные указом президента РФ № 81 от 01 марта 2022 г. ограничения по выводу средств за границу, разошлись. Одни полагали, что надо будет получить общее разрешение на компанию для продолжения продаж, другие опасались, что решение правительственной комиссии придется получать на каждую сделку.
В итоге с начала марта такие иностранные застройщики как «ЮИТ» и «Бонава» полностью остановили продажи. Заключенные ими сделки с покупателями квартир блокировались Росреестром. Также под ограничения попали и российские фирмы, чьи владельцы оформили свои права на компании через офшорные юрисдикции.
Вместе с тем решения подкомиссии Силуанова оставляют серьезные ограничения для иностранных строителей по распоряжению выручкой от проданных квартир. «Из сообщения Минфина также следует, что деньги, полученные иностранцами из «недружественных» государств при продаже квартир, должны будут зачисляться на счет типа «С» — это счет в рублях, средства с которого можно тратить на покупку облигаций федерального займа, погашение налогов и пошлин, а для вывода с него денег нужно будет получать специальное разрешение», — пишет РБК. Готовы ли строители на таких условиях продолжать работу в России и завершать начатые стройки, пока непонятно.