Иностранным застройщикам в России разрешили продавать квартиры по договорам долевого участия



Российские покупатели квартир смогут без ограничений заключать с застройщиками, подконтрольными компаниям из «недружественных» стран, договоры долевого участия. Решение об этом вечером 22 марта приняла специальная подкомиссия под руководством министра финансов Антона Силуанова, работающая в рамках правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, передает РБК.

Ранее «Фонтанка» писала, что строительные компании, в учредителях которых значатся финские, шведские и кипрские юрлица, приостановили продажи квартир. Мнения их юристов о том, каким образом можно обойти введенные указом президента РФ № 81 от 01 марта 2022 г. ограничения по выводу средств за границу, разошлись. Одни полагали, что надо будет получить общее разрешение на компанию для продолжения продаж, другие опасались, что решение правительственной комиссии придется получать на каждую сделку.