ИТ-ликвидация. Разработчик JetBrains закрывает российский бизнес

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев от этой даты. Согласно данным СПАРК, владельцем предприятия было зарегистрированное в Нидерландах JETBRAINS N.V. В 2021 году выручка составила 6,5 млрд рублей. На конец года там работали 933 человека.

Ранее в июле о решении ликвидировать бизнес сообщили еще два российских юрлица JetBrains — ООО «ДжетБрейнс» с выручкой 420 млн рублей и «Риэлти кейтеринг» с выручкой 123 млн рублей.

В марте 2022 года JetBrains заявила, что приостанавливает продажи в России и Белоруссии. Решение связано с тем, что компания «осуждает действия российских властей» на Украине.



Также сообщалось, что компания начала релокацию сотрудников и выставила на продажу принадлежащие ей бизнес-центры «Универс» на Васильевском острове (6,4 тыс. кв. м), два здания на Приморском проспекте (30 тыс. кв. м), а также недостроенный офис рядом с ними площадью 35 тыс. кв. м. Адрес петербургского офиса исчез с сайта разработчика.

