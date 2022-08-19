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    ИТ-ликвидация. Разработчик JetBrains закрывает российский бизнес

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    Крупный разработчик программного обеспечения JetBrains окончательно уходит из России. Сообщение о ликвидации крупнейшей дочки «ИнтеллиДжей Лабс» появилось на портале «Федресурс» 19 августа.

    Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев от этой даты. Согласно данным СПАРК, владельцем предприятия было зарегистрированное в Нидерландах JETBRAINS N.V. В 2021 году выручка составила 6,5 млрд рублей. На конец года там работали 933 человека.

    Ранее в июле о решении ликвидировать бизнес сообщили еще два российских юрлица JetBrains — ООО «ДжетБрейнс» с выручкой 420 млн рублей и «Риэлти кейтеринг» с выручкой 123 млн рублей.

    В марте 2022 года JetBrains заявила, что приостанавливает продажи в России и Белоруссии. Решение связано с тем, что компания «осуждает действия российских властей» на Украине.

    Также сообщалось, что компания начала релокацию сотрудников и выставила на продажу принадлежащие ей бизнес-центры «Универс» на Васильевском острове (6,4 тыс. кв. м), два здания на Приморском проспекте (30 тыс. кв. м), а также недостроенный офис рядом с ними площадью 35 тыс. кв. м. Адрес петербургского офиса исчез с сайта разработчика.

    «Фонтанка» направила запрос в JetBrains, но не получила ответ на момент публикации.

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