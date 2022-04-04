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    Разработчик игр World of Tanks и World of Warships уходит из России

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    Компания Wargaming, разработавшая игры World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, объявила о своем уходе из России и Белоруссии. Информацию об этом опубликовали на сайте организации 4 апреля.

    Свой игровой бизнес компания передает под управление российской Lesta Studio (ее офис базируется в Петербурге), которая с Wargaming больше не связана. «Мы не получим прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Скорее наоборот, ожидаем, что понесем существенные убытки в результате этого решения», — сказано в сообщении на сайте.

    Во время переходного периода продукты Wargaming будут доступны в России и Белоруссии. О дальнейшей судьбе игр в объявлении ничего не говорится. Офис компании в Минске будет закрыт.

    Wargaming — белорусская компания, известная по большей части своими многопользовательскими онлайн-играми. Основной офис разработки у нее находился в Минске.

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    Комментарии (2)

    барагузова
    когда из текста новости непонятно ничего....
    Cashmare
    белорусская компания уходит из белоруссии... хм...
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