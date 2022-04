Разработчик игр World of Tanks и World of Warships уходит из России

Компания Wargaming, разработавшая игры World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, объявила о своем уходе из России и Белоруссии. Информацию об этом опубликовали на сайте организации 4 апреля.



Свой игровой бизнес компания передает под управление российской Lesta Studio (ее офис базируется в Петербурге), которая с Wargaming больше не связана. «Мы не получим прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Скорее наоборот, ожидаем, что понесем существенные убытки в результате этого решения», — сказано в сообщении на сайте.