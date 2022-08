Куда пойти 12–14 августа: Фестиваль «Музыки мира», Найк Борзов во дворе Александринки, Бутусов на крыше

VII Этнический фестиваль «Музыки мира» в очередной раз соберет на улице у Шереметевского дворца лучших этно-музыкантов — хоть и не со всего мира, но, по крайней мере, с разных концов России. Часть из них всем известна, часть только предстоит открыть. Хедлайнерами можно считать группы Namgar, играющие традиционную музыку и песни бурят и монголов, соединяя их с роком и джазом, а также музыкальными пейзажами в духе эмбиент, а также проект Тины Кузнецовой Zventa Sventana, соединяющий в своем творчестве традиции русской народной песни и танцевальную электронную музыку. А еще будет AfRock, который объединит кубинских и петербургских музыкантов, екатеринбургский «Изумруд» c русскими народными инструментами и музыкальной установкой, Balkanimans Band в духе фильмов Кустурицы и этно-фьюжн-проект Narek, у которого старинная любовная лирика армянских поэтов звучит в современной джазовой обработке. И это далеко не все.

Театр на Бронной привезет четыре премьеры



16–24 августа



Ну и просто заранее предупреждаем еще об одних гастролях, хоть дело будет уже в будни: к нам едет Театр на Бронной со своими громкими премьерами. На сценах Александринского театра покажут спектакль Константина Богомолова «Таня» по пьесе Алексея Арбузова, два спектакля по Чехову — «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова (на сцене — Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Екатерина Варнава, Константин Юшкевич) и «Вишневый сад» молодого режиссера Микиты Ильинчика, а также богомоловский «Гамлет in Moscow». Как говорится, must see.