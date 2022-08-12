Куда пойти 12–14 августа: Фестиваль «Музыки мира», Найк Борзов во дворе Александринки, Бутусов на крыше

В эти выходные августа удивитесь перформансам в «Брусницыне», послушайте рояль у моря в «Севкабель порту» или Вову Че Морале во дворе на Лиговке, оцените гастроли Пермского балета и сравните «Времена года» Курехина и Гласса в Мальтийской капелле. И готовьтесь к событию лета — гастролям Театра на Бронной!



фестиваль «Музыки мира» Фото: фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Актуальное

Найк Борзов и Сансара пойдут по дворам

13, 14 августа, 20:00, 18+

Александринский театр расширяет зоны влияния: в этот раз в зону его интересов попал двор возле новой сцены. Pop-up площадка «выселит» с газона пьющих кофе сотрудников и театралов — но оживит каменные стены акустическими концертами: 13 августа там выступят «главные уральские романтики» — группа «Сансара» (их новая программа подготовлена вместе с солистом группы «Диктофон» Антоном Макаровым), а 14 августа — Найк Борзов с акустикой. Вход по билетам, мероприятия проходят в рамках летнего музыкального проекта «По дворам».



Фото: фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Этника зазвучит на всю Фонтанку

13, 14 августа, 18:00, 0+

VII Этнический фестиваль «Музыки мира» в очередной раз соберет на улице у Шереметевского дворца лучших этно-музыкантов — хоть и не со всего мира, но, по крайней мере, с разных концов России. Часть из них всем известна, часть только предстоит открыть. Хедлайнерами можно считать группы Namgar, играющие традиционную музыку и песни бурят и монголов, соединяя их с роком и джазом, а также музыкальными пейзажами в духе эмбиент, а также проект Тины Кузнецовой Zventa Sventana, соединяющий в своем творчестве традиции русской народной песни и танцевальную электронную музыку. А еще будет AfRock, который объединит кубинских и петербургских музыкантов, екатеринбургский «Изумруд» c русскими народными инструментами и музыкальной установкой, Balkanimans Band в духе фильмов Кустурицы и этно-фьюжн-проект Narek, у которого старинная любовная лирика армянских поэтов звучит в современной джазовой обработке. И это далеко не все.



Фото: фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Мальтийской капелле соединят Гласса и Курехина

14 августа, 19:00, 0+

Струнный ансамбль «Дивертисмент» проведет слушателей без преувеличений в самое красивое концертное помещение города — Мальтийскую капеллу. Там, среди ее пышного убранства, будет звучать, что само по себе удивительно, музыка Сергея Курехина — петербургского композитора, прославившегося отнюдь не академическими сочинениями. В данном случае коллектив Ильи Иоффа исполнит музыкальную фантасмагорию Курехина «Времена года», восстановленную по аудиозаписям и разученную музыкантами. В пандан к ней пойдет величайший композитор-минималист наших дней Филип Гласс (вы точно знаете его музыку хотя бы по «Левиафану» и «Елене» Звягинцева), чьи «времена года» носят географическую привязку «Американские». Неудивительно, учитывая происхождение автора.



Пермский балет «выдаст» «Корсара»

14–26 августа, 12+

В Михайловском театре, как и везде, — лето, а лето это время гастролей, и тут площадке с гостями повезло: Пермский балет — один из самых известных в стране. Во многом благодаря Петербургу — даже спектакли в наш город приедут в редакции бывших танцовщиков Мариинского Татьяны Легат и Алексея Мирошниченко. Но это позже: а пока, в эти выходные, наслаждаемся «Корсаром» Мариуса Петипа в хореографии Василия Медведева (14–16 августа). Балет поставлен по оригинальной партитуре Адольфа Адана, которую театр получил из архивов Парижской оперы.



Театр на Бронной привезет четыре премьеры

16–24 августа

Ну и просто заранее предупреждаем еще об одних гастролях, хоть дело будет уже в будни: к нам едет Театр на Бронной со своими громкими премьерами. На сценах Александринского театра покажут спектакль Константина Богомолова «Таня» по пьесе Алексея Арбузова, два спектакля по Чехову — «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова (на сцене — Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Екатерина Варнава, Константин Юшкевич) и «Вишневый сад» молодого режиссера Микиты Ильинчика, а также богомоловский «Гамлет in Moscow». Как говорится, must see.



Фото: Театр на Бронной Поделиться Поделиться





Перформансы сольются с аудиовизуальным

12 августа, 12+

С этого лета в квартале «Брусницын» заработало мультимедийное иммерсивное пространство Lumion, и одно из первых его событий — Mediaspank. Зрителей ждут две аудиовизуальные программы и саунд-боди-перформанс. Петербургской премьерой станет постановка Syncdev Илоны Бородиной и Николая Голикова — в ее основе передача ритма сердцебиения шести перформеров на многоканальную аудиосистему. Также в программе «Остранение» аудиовизуального художника Андрея Свибовича (фото реальных объектов пересчитываются в 3D-модели, без сохранения текстур и теней) и музыкальный альбом «1–11» медиахудожника Григория Громова.



Послушать и потанцевать

Электроника на крыше

12 августа, 23:59, — 13 августа, 06:00, 18+

Не уходите в своем воображении далеко от залива — все в том же «Брусницыне», но уже на крыше Roof Place в ночь с пятницы на субботу пройдет крупный фестиваль атмосферной электронной музыки «Абстрасенция». В августе ему 9 лет. Отмечать будут несколькими сценами, а среди тех, кто на них выйдут, — Long Arm, Nuage и Monokle, La Soul, CHVRN и Vaden, Lex Gaisler и Mogga Ocean. Кстати, под последним псевдонимом скрывается продюсер Мария Шостакович, внучка Дмитрия Шостаковича.

Бутусов выйдет к заливу с «Орденом»

13 августа, 19:00, 12+

Человек-легенда отечественного рока хоть и лишился давно запланированного концерта в Хельсинки, не унывает: субботним вечером он выйдет на сцену над заливом Roof Place со своей новой группой «Орден Славы». Артисты исполнят песни из нового альбома «Аллилуйя», а также главные хиты Nautilus Pompilius.

Nirvana и Linkin Park — на фортепиано у воды

14 августа, 20:00, 0+

В «Севкабель порту» вечерние концерты продолжают радовать слух тех, кто проводит вечера на заливе. В этот раз шедевры рок-музыки таких групп, как Queen, Linkin Park, Aerosmith, Nirvana и многих других, будет играть на фортепиано Станислав Чигадаев. В случае дождя концерт будет перенесен в помещение, но слушатели смогут свободно выходить на набережную и возвращаться — по билетам.



Двор на Лиговке захватят «джазовые нестандарты»

14 августа, 20:00, 12+

Один из первых дворов по Лиговскому проспекту, если идти от Невского в сторону БКЗ, — буйно расписанный граффити дворик Tsunami Space. Здесь проходит много разных концертов, и в эти выходные «петербургский Луи Армстронг» Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band представят программу «Джазовые нестандарты».

На выставки

Петербург из войлока — в Музее Ахматовой

До 21 августа, 12+

Петербурженка Татьяна Власова решила воплотить свой любимый город в необычном материале. Холодный, дождливый и ветреный Петербург в ее воплощении стал теплым и мягким: ее признания в любви к нему выполнены на шелке и фасадной сетке, бисером и войлоком, вышивкой и батиком. Работы — разных лет: есть ранние, в технике холодного батика, есть панно с использованием войлока, вышивки и аппликации, работы, свалянные и связанные крючком из обрезков текстиля на фасадной сетке, а также 3D-композиции из проекта «Книга художника», текстильный коллаж. Посмотреть можно в галерее «Сарай», вход свободный.



В Центре Курехина — современный нефигуратив

До 17 сентября, 16+

Нефигуративное искусство — то, которое дает наибольший простор фантазии при разгадывании смысла изображенного и рассуждает о строении мира. В экспозиции представлено более 45 работ современных художников, использующих нефигуратив в качестве метода, — Анатолий Белкин, Андрей Белле, Виталий Пушницкий, Геннадий Зубков, Дмитрий и Елена Каварга, Елена Губанова и Иван Говорков, Юрий Петроченков, Владимир Макаров, Марина Волкова, Миксим Свищев, Вова Перкин, Даша Фурсей, Людмила Белова, Мице Янкуловски, Владимир Загоров, Ася Маракулина, Вадим Григорьев-Башун, Андрей Горбунов, Александр Подобед, Антонина Фатхуллина, Максим Има, Семен Мотолянец, Стас Багс, Платон Петров и Тимур Новиков.



Фото: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина Поделиться Поделиться





С детьми

На день рождения к зоопарку

14 августа, 0+

У Ленинградского зоопарка тоже есть день рождения, и он — 14 августа. В этом году дому диких животных на берегах Невы 157 лет. Основная программа торжеств расписана с 12:00 до 18:00 — посмотреть ее можно по ссылке. Экскурсии, мастер-классы, кормления и всяческие экспозиции найти на месте поможет карта.



Билли Новик, Эми Питерс и другие сыграют бесплатно

12–14 августа, 12:00–22:00, 0+

Более сотни петербургских джазменов, а также полсотни коллективов из других регионов России станут участниками трехдневного семейного фестиваля, который пройдет в Московском парке Победы. На сцену выйдут известные артисты и бэнды — Билли Новик и Петербургский джазовый актив, Эми Питерс, Ленинградский диксиленд Олега Кувайцева. Но будут и молодые артисты, только пробующие свои силы в джазе, но уже прошедшие строгий отбор. На территории фестиваля будут выставки ретромашин и музыкальных инструментов, город деревянных игр, мастер-классы, детский электротранспорт и многое другое. Вход свободный, карта и расписание — на странице мероприятия.

Малышам покажут подводное царство — с моралью

13 августа, 12:00 (3+), 14 августа, 12:00 (6+)

Театр «Легенда» приглашает маленьких зрителей в мир классики — прекрасной не только своей мудростью, но и широкими возможностями для визуального переосмысления всеми узнаваемых сюжетов. Так, 13 августа ребята окажутся в весьма примечательной компании чайников-кофейников и прочей ожившей посуды, что сбежала от неряхи Федоры. Персонажи в фантазийных костюмах и текст Чуковского, озвученный артистами мюзиклов, перенесут в сказку «Приключения Федоры» и научат чистоплотности.



А о чистоплотности моральной расскажет ребятам пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке» — в театре «Легенда» историю о жадной старухе у разбитого корыта обещают представить 14 августа в антураже полноценного водного царства. Причем медузы, осьминоги и прочие морские звезды явятся зрителю под музыку корейских композиторов.



Фото: фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В кино

Дом радио погрузит в некрореализм

14 августа, 19:00, 18+

В рамках кинолаборатории Дома радио запланирована ретроспектива некрореализма — течения в кинематографе на исходе перестройки, эпатировавшего обывателей и доводившего до абсурда нелепость советских табу. «Некрореалисты эстетизировали посмертные метаморфозы, однако их работы посвящены не столько смерти, сколько жизни трупа. Новые радикальные художники стали свидетелями тотального разложения — политического, социального и культурного», — рассказывает куратор программы Глеб Сегеда. В программе — фильмы Евгения Юфита, Кости Митенёва и Андрея Мёртвого.

Историю кино преподадут в «Авроре»

13 августа, 14:30, 18+



Фильм британца Марка Казинса «История кино: Новое поколение» рассказывает о значимых картинах десятилетия, мировых трендах кино в цифровую эпоху и о разнообразных фестивалях мира. Что важно — лента была выпущена в 2021 году, то есть уже после начала пандемии, и учитывает влияние этого явления.



Фото: Кадр из фильма Поделиться Поделиться





Жизнь экстремалов смягчили дипфейками

С 11 августа, 16+

Режиссер Скотт Манн снял психологический триллер «Вышка» про экстремалов: у одной из них погиб муж, и вместе с подругой она забирается на 600-метровую вышку, чтобы развеять его прах. Там-то они и застревают. Главные роли в триллере сыграли Вирджиния Гарднер и Грейс Кэролайн Карри. Интересно, что для того, чтобы разрешить показ этого фильма в кино, с помощью дипфейков редактировали речь актеров — так из ленты убрали мат, и теперь ее могут смотреть заграничные подростки.

В мечту — с «Джеймсом Бондом» и «дочерью Барбоссы»

С 11 августа, 12+

Австралийское подростковое фэнтези «Русалка и дочь короля» рассказывает историю сироты Мари-Жозеф, которая внезапно узнаёт, что она дочь ни больше ни меньше короля Людовика XIV, и попадает в Версаль. Это, в общем, не единственное волшебство в картине, но смотреть ее стоит не только ради грез: в роли Короля-Солнца снялся лучший из живущих «Джеймсов Бондов» Пирс Броснан, а главную роль сыграла дочь Барбоссы из «Пиратов Карибского моря» Кая Скоделарио.

