Театр на Бронной привезет в Петербург премьеры сезона: два спектакля Константина Богомолова и два спектакля по Чехову

С 16 по 24 августа в Александринском театре пройдут гастроли московского Театра на Бронной. На площадках Александринского театра покажут сразу четыре премьеры сезона: спектакль Константина Богомолова «Таня» по пьесе Алексея Арбузова, два спектакля по Чехову — «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова и «Вишневый сад» молодого режиссера Микиты Ильинчика. Зарубежную драматургию представит Шекспир — на гастролях покажут «Гамлет in Moscow», режиссерскую работу Константина Богомолова.



Фото: предоставлено органиазаторами Поделиться Поделиться







Откроются гастроли музыкальным трагифарсом «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова. Режиссер обращается к первому драматургическому опыту Антона Чехова — пьесе, написанной им в 18 лет, во время учебы в гимназии. В рукописях текста не сохранилось титульного листа, поэтому текст стал известен как «Пьеса без названия». Сам режиссер говорит о пьесе так: «Маленький Чехов будто подслушал самые интимные разговоры взрослых, чтобы описать потрясающий вечер в Войницевке. Спасибо ему! Этот год мы провели, пытаясь повторить этот вечер, где люди безумно счастливы и хотят забыться в бурном потоке ночного безумия, но у каждого „Платонов болит».

В спектакле играют Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Екатерина Варнава, Константин Юшкевич. Показы пройдут на основной сцене Александринки в 19:00 16, 17 и 18 августа. 18+



«Платонов болит» Фото: предоставлено органиазаторами Поделиться Поделиться







В эти же дни на Новой сцене Александринки покажут спектакль «Таня» художественного родителя Театра на Бронной Константина Богомолова по знаменитой советской пьесе Алексея Арбузова. Это история любви и взросления девушки Тани. Главную роль исполняет Анна Патокина. (16+)



«Таня» Фото: предоставлено органиазаторами Поделиться Поделиться





Чеховскую линию продолжит спектакль «Вишневый сад» режиссера Микиты Ильинчика. Художник спектакля Маша Плавинская говорит о своей работе так: «Этот спектакль для меня про сложный и болезненный процесс отказа от прошлого и безнадежную попытку войти в неустойчивое и не внушающее надежд будущее. Спектакль получается про людей, которым не за что ухватиться на переходе в новый жизненный этап, в ситуации безысходной для тех, кто привык жить вчерашним днем. В пространстве я хотела показать присутствие холодной мистической энергии, которая нагнетает и давит, не давая никому вздохнуть свободно. Это некогда живое, а теперь замороженное пространство вишневого сада».

В современной интерпретации классической пьесы сыграют Игорь Миркурбанов, Лариса Богословская, Александра Ревенко и другие артисты Театра на Бронной. Пока состоятся 20 и 21 августа. 16+



«Вишневый сад» Фото: предоставлено органиазаторами Поделиться Поделиться





Гастрольный тур завершится двумя показами (23 и 24 августа) спектакля «Гамлет in Moscow» (18+) — совсем новой режиссерской работы Константина Богомолова при участии Эдгара Закаряна. Жанр спектакля обозначен как «трагикомедия», а слоган спектакля звучит как «что осталось от Шекспира после встречи с Богомоловым». За литературную основу постановки взята знаменитая пьеса Шекспира, переосмысленная с учетом реалий наших дней. Действие спектакля вписано в современный московский быт, однако вечные шекспировские вопросы и страсти никуда не делись. Герои все так же решают вопросы любви и долга. На сцену выйдут Александра Ребенок, Сергей Епишев, Яна Енжаева, Игорь Миркурбанов, Григорий Верник и другие.



«Гамлет in Moscow» Фото: предоставлено органиазаторами Поделиться Поделиться





На спектакле зрителей ждут сюрпризы — в частности сцена-арена и продолжение спектакля в антракте.

Полина Никитина

