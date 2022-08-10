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    Найк Борзов сыграет в Петербурге камерную акустику

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    Автор бессмертного хита про маленькую лошадку Найк Борзов проводит лето продуктивно. Совсем недавно у музыканта вышел новый альбом «Потерянный среди звёзд. Акт I», а 14 августа петербуржцы смогут услышать Борзова во дворе Новой сцены Александринки (16+).

    Фото: предоставлено организаторами
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    Поклонников ждет камерная акустическая программа, которую Найк Борзов сыграет в компании Владимира Корниенко (гитары) и Евгения Соколовского (рояль). Как сообщают организаторы, в акустическом звучании знакомые хиты обретут особый колорит, но не обойдется и без сюрпризов — ожидается, что музыканты исполнят редкие песни и, конечно, композиции из нового альбома.

    «Потерянный среди звёзд. Акт I» — это, как рассказывает сам Борзов, альбом-пьеса с прологом и эпилогом. Вторая часть релиза выйдет ближе к осени текущего года. У альбома есть и другая изюминка, помимо концептуальности.

    По словам музыканта, это первый сольный альбом, где в песнях содержится ненормативная лексика: «По-другому просто не получилось описать свои эмоции».

    Послушать новые композиции вы можете на любом стриминговом сервисе, но не забудьте также переслушать и старые шлягеры — чтобы увереннее подпевать на концерте.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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