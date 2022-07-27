Концерт Вячеслава Бутусова отменили в Хельсинки из-за возмущения в соцсетях

Концерт Вячеслава Бутусова в Хельсинки отменили из-за его политических взглядов и выступлений музыканта в Крыму. Об этом 27 июля сообщили финские СМИ.
Лидер групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» должен был петь в столице Финляндии 11 сентября — концерт планировался еще не только до начала спецоперации, но и до пандемии. Однако после недавних выступлений музыканта в Крыму в комментариях к анонсу зарубежного концерта стали появляться возмущенные мнения. Как сообщают СМИ, финская концертная компания, узнав позицию артиста, решила отменить концерт, а деньги за билеты — вернуть.
«Сентябрьский концерт отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях», — прокомментировали ситуацию в компании Logomo.
4 июня 2022 года Бутусов принял участие в праздничном концерте в честь 233-летия Симферополя. Накануне выступления на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия Сегодня» он сказал, что «к политике не имеет никакого отношения», а в Крым будет продолжать ездить, как и все последние 30 лет.
Ранее «Фонтанка» рассказала, как отменялись в России концерты тех музыкантов, кто выступал против спецоперации.