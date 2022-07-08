Хроника отмены: от Меладзе до «Кровостока»

С началом боевых действий на Украине по всей России стали отменять концерты тех артистов, которые высказались за мир. «Фонтанка» собрала хронику отмены.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, сразу большое количество артистов и культурных деятелей выступили с призывом к миру. Некоторые коллективы — «Аквариум», «Мумий Тролль», «Tequilajazzz» и другие — объявили об остановке концертной деятельности, пока не закончатся трагические события. Другие же попытались продолжить выступать.



Первыми под негласный запрет (список «Фонтанка» публиковала накануне) попали те артисты, на которых надзорные службы имели зуб уже давно. Рэп-исполнитель Нойз МС, чьи тексты известны острой политической сатирой, неоднократно сталкивался с отменой концертов. Новая волна началась после его высказываний о ситуации на Украине. Сначала не состоялся апрельский концерт в Москве, потом майский — в Петербурге, потом отменили выступления в Пензе, Рязани, Владимире и Волгограде. До конца года в афише на сайте исполнителя плотно расписан график концертов. Но все они — за пределами России.

19 марта отменили первый концерт «Машины времени» в Москве — ее лидер Андрей Макаревич оставлял в соцсетях посты пацифистского содержания. Потом стало известно, что не состоятся выступления коллектива в Курске, Воронеже, Белгороде и Архангельске. Макаревич написал в своем телеграм-канале, что не видит в этих отменах ничего удивительного: «Давно живем. Будем жить дальше». 9 июня 2022 года в Санкт-Петербурге не состоялся большой сольный концерт легендарной группы с концертной программой «Мы Рядом».



В марте в Петербурге отменили концерты Валерия Меладзе — он уже 24 февраля активно выступил против действий России на Украине и призывал российское правительство остановиться. Концерты певца планировались в БКЗ «Октябрьский» 25 и 26 марта. Позже Валерий Меладзе объявил, что прекращает концертную деятельность на территории России.

Сергей Лазарев также был одним из первых, кто отреагировал на начало спецоперации пацифистским постом в соцсетях. В марте отменили премьеру его нового шоу 26 марта в Петербурге и 6 апреля в Москве. Сам музыкант объяснил это в соцсетях техническими причинами. Свой пост певец удалил, и сейчас активно помогает детям из ЛНР. Концерты певца больше не отменяют. Осенью в обеих столицах состоятся премьеры его концертов — 28 сентября 2022 в Москве, 24 сентября в Петербурге. Название нового шоу — «Я не боюсь».



Группа «ДДТ», не скрывавшая негативного отношения к спецоперации, также столкнулась с широкой отменой своих концертов. В назначенные даты не состоялись концерты в Тюмени, Челябинске, Ростове, Перми и других городах.



После майского концерта в Уфе, где основатель группы Юрий Шевчук рассказал публике, что он понимает под словом «Родина», на него составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Большой московский концерт ДДТ, который должен был состоятся 10 июня 2022 года на площадке «Открытие Банк Арена», перенесли на год. Поклонники коллектива создали петицию «Шевчука не отменить!» Ее подписали около 50 тысяч человек.

Не дававший концертов пять лет рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Федоров) должен был выступать 4 и 5 марта 2022 года в Петербурге и 11 и 12 марта в Москве в поддержку своего нового альбома. Все билеты на мероприятия были раскуплены в течение нескольких часов после начала продаж. В итоге концерты отменил сам исполнитель. По словам Оксимирона, он не может проводить развлекательные мероприятия, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро. 15 марта Оксимирон дал концерт в Стамбуле. Исполнитель объявил, что собрал на нем более 30 тысяч долларов, которые будет направлены в негосударственную польскую благотворительную организацию, которая помогает детям украинских беженцев.



6 апреля московская панк-группа «Тараканы!» сообщила, что прекращает существование. Музыканты рассказали, что этому решению предшествовали неоднократные отмены концертов из-за пацифистской позиции коллектива. Весной 2022 года «Тараканы!» планировали прощальный тур. Он должен был подвести итог тридцатилетнему существованию группы и дать возможность фанатам в последний раз увидеть вживую любимых исполнителей. Однако площадки отказывались от концертов под разными предлогами.



Концерт группы «Кровосток», запланированный на 8 апреля в клубе «Космонавт», не состоялся. Также отменился их концерт 4 июня в Уфе.

Апрельские концерты группы «Каста» в Ярославле и Вологде были отменены.

27 апреля группа »АлоэВера» рассказала в соцсетях об отмене столичных концертов. Музыканты объяснили, что их отнесли к числу идеологически неблагонадежных групп:

«Концерты группы АлоэВера в Москве и в Питере переносятся по независящим от клуба и группы причинам» — именно так мы должны были бы преподнести эту информацию. Но — ой! — мы привыкли говорить все, как есть.

Столичные концерты группы АлоэВера отменяются, потому что мы, со всеми своими морями, капитанами, любовями и прочими глупостями в списке идеологически неблагонадежных групп, выступления которых НЕ РЕКОМЕНДОВАНО (читай запрещено) к проведению».



18 мая не состоялся спектакль «Письма и песни» «Квартета И» и группы «Би-2» в БКЗ «Октябрьский». Отмена концертов «Би-2» началась 28 апреля с выступления в Омске. За 15 минут до начала выступления к публике вышел местный чиновник — первый замминистра спорта Омской области Иван Колесник — и заявил, что концерта не будет. Причина — группа завесила баннер с флагом и надписью «Zа президента!». После инцидента, концерты группы были отменены в Пензе, Казани, Уфе и других городах.

26 июня концертная площадка Главклуб опубликовала в соцсетях объявление.

«Главклуб вынужден сообщить об отмене выступления группы Anacondaz 26 июня в составе фестиваля PunkRupor и концертов группы Несчастный случай 3 июля и Манижи 8 июля. Решение принято нами под давлением государственных органов. После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС. … Извините, мы пытались.»



Вечером 3 июня стало известно об отмене концерта дирижера Василия Синайского, известного своей пацифистской позицией, с заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Филармонии. Концерт был назначен на 4 июня, однако за несколько дней до него, 31 мая, в телеграм-канале «Культурный фронт Z» под хэштегом «Охота на ведьм» стали появляться посты с призывами отменить концерт из-за политической позиции дирижера. В них Синайскому в вину ставилось то, что он «продолжает зарабатывать деньги в осуждаемой им стране».



7 июня организаторы фестиваля «Стереолето» сообщили, что певица Манижа не будет выступать на фестивале, который пройдет в «Севкабель Порту» 12–13 июня. Накануне певица выпустила клип на песню «Soldier». В ней исполнительница обращается к солдату, который «чей-то брат, сын и отец, а не игрушка в чьих-то руках». Манижа призывает его вспомнить о близких, остановить вражду. Песня звучит на английском, в клипе есть русские субтитры. Накануне было отменено выступление Манижи на «СамФесте» в Самаре.



Организаторы фестиваля рассказали об угрозах в соцсетях и направленной кибератаке на певицу. По их мнению, она была организована профашистскими группировками. Накануне в телеграм-канале общественной деятельницы Марии Шукшиной был опубликован призыв не допустить выступления Манижи.

9 июня стало известно, что «Отличный FEST», который должен пройти 11–12 июня в петербургском Музее стрит-арта, сообщил об отмене участия нескольких хэдлайнеров фестиваля. Ими стали Anacondaz, «Кис-Кис», Алена Швец и dora.

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»