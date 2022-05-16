Почему в Петербурге не будет концерта «Би-2»

Концерт в БКЗ «Октябрьский» стал не первым выступлением группы за последний месяц, которое не состоится в назначенную дату

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





За два дня до концерта в Петербурге обладатели билетов на концерт «Би-2» получили сообщение: «Спектакль «Письма и песни» «Квартета И» и группы «БИ-2» 18 мая 2022 года переносится. Дата переноса будет объявлена позже. Билеты действительны».

Перенос концерта не стал неожиданностью. 28 апреля в гастрольном туре Левы и Шуры произошла первая отмена. Их концерт в Омске должен был завершить тур по Сибири, в котором группа отыграла семь концертов в пяти городах. Однако, как сообщает омский портал Om1.ru за 15 минут до начала выступления к публике вышел местный чиновник — первый замминистра спорта Омской области Иван Колесник — и заявил, что концерта не будет. Причина — группа завесила баннер с флагом и надписью «Zа президента!».



«Сделали это тайно, ночью. Ни с кем не согласовывая. Весь день у нас прошёл в переговорах, но организаторы отказались идти навстречу. В итоге нам пришлось самостоятельно снимать эту черную ткань с баннера, после чего артисты выступать перед омичами отказались», — цитирует издание гневную речь Колесника, с которой он обратился к публике.

Однако позже на своей странице в соцсетях музыканты отвергли эти обвинения. По их утверждению, перед концертом в каждом городе они устанавливают на сцене декорации для шоу.

«Для каждого шоу Би-2 мы выстраиваем чёрный «кабинет» вокруг сцены, который обеспечивает её визуальную изоляцию. Это неотъемлемая часть сценографии: подобную конструкцию мы строим на всех наших концертах», написали в соцсетях после концерта музыканты.

Действительно, на фотографиях с концертов видно, сценическое пространство выполнено в однотонном черном цвете, и на задник проецируется мультимедийное изображение. Позже в сети появились снимки, где видно, что яркий баннер расположен выше «кабинета», и его действительно затягивают черной тканью, но это вполне можно объяснить заявленной музыкантами необходимостью «визуальной изоляции» пространства.



Неожиданно за группу вступились провластные медийные лица.

«Вся эта история вокруг Би2 — казус исполнителя, уверена», — прокомментировала на следующий день после омских событий ситуацию Мария Захарова, представительница МИД России. - Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко».

Чиновница призвала «не повторять ошибки западных стран» и не травить группу.

Позже в серии постов высказался Захар Прилепин. Осуждая то, что баннер с лозунгом завесили, он тем не менее, признал, что популярность коллектива мало кто из отечественных групп способен превзойти. Он назвал «Би-2», а также Шевчука и Макаревича безусловными звездами.

«Других звёзд подобного масштаба известности и охвата аудитории у нас за редчайшими исключениями — нет», — написал Прилепин.

Однако волна отмен и переносов начала набирать обороты. 30 апреля пензенское издание ПензаСМИ со ссылкой на источник в региональном правительстве сообщило, что губернатор области Олег Мельниченко поручил убрать все рекламные баннеры с анонсом концерта группы «Би-2», который должен был состояться 23 мая.



5 мая поклонники группы, купившие билеты на концерт, получили уведомление, что концерта не будет, а деньги за билеты им вернут. Причины отмены выступления названы не были, в официальной группе музыкантов город просто исчез из афиши гастролей.

12 мая на личной странице Елены Ямпольской, главы комитета Госдумы по культуре, депутата фракции «Единая Россия» появилась запись: «Информация о том, что в Казани, на площадке «Татнефть Арены», 1 июня состоится концерт группы «Би2», является устаревшей и на данный момент уже не соответствует действительности. Как депутат ГД от Республики Татарстан осведомленно сообщаю: концерта не будет».

Популярные блогеры уверены, что отмены не случайны и предлагают свои версии событий.

«Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях (как это попытались провернуть в Омске, в результате чего концерт был отменен), либо никаких выступлений не будет», — пишет телеграм-канал «Кровавая барыня», который ведет Ксения Собчак, — В итоге им сняли концерты в Казани, Уфе, Пензе. В Питере и Астрахани планируются, но вряд ли им дадут выступить».



Кстати, концерт в Уфе, который назначен на 5 июня, вопреки прогнозам Собчак, пока не отменен, и на него можно купить билеты стоимостью от двух до восьми с половиной тысяч рублей.

«Всем понятно, что никаких Би-2 и «Машины времени» в БКЗ или на других российских площадках в обозримом будущем не предвидится. А висящие в сети анонсы пока не удалены из-за переговоров в правовом поле. И все манипуляции вокруг сводятся только к выделению денег на корм интернет-троллям», — уверены авторы анонимного телеграм-канала «Эрмитажные кроты».

Концерт группы «Би-2» и коллектива «Квартет И» под названием «Письма и песни» в Петербурге должен был состоятся 18 мая в БКЗ «Октябрьский». В концерте специальным гостем должна была участвовать Нонна Гришаева. Спектакль «Письма и песни мужчин среднего возраста» квартет обычно играет с «Несчастным случаем». С «Би-2» артисты выпускают «специальные выпуски спектакля», где театральные монологи перемежаются с композициями группы.

16 мая обладатели билетов получили уведомление, что концерт перенесен на неопределенное время.



В «БКЗ «Октябрьский», как и в комитете по культуре Петербурга «Фонтанку» уверили, что не являются инициаторами переноса концерта и никаких баннеров с «Z» в зале не висит, оформление не менялось. По их утверждению, инициатива переноса исходила от организаторов концерта — агентства NCA.

В пресс-службе музыкального коллектива на звонки корреспондента «Фонтанки» не ответили, сбрасывая их. Пресс-служба артистов из «Квартета И» сначала пообещала дать комментарий «Фонтанке» после согласования с NCA, но затем передумала и тоже решила хранить молчание. За комментариями там тоже посоветовали обратиться в NCA. Его глава Михаил Шурыгин во время звонков нашего корреспондента не брал трубку, а сотрудники попросили подготовить официальный запрос.

На момент публикации материала концертное агентство NCA на запрос издания не ответило.

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

