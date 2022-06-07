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    Манижа не выступит на «Стереолете» в Петербурге. На нее писали заявления в МВД

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    Организаторы фестиваля «Стереолето» 7 июня сообщили, что певица Манижа не будет выступать на фестивале, который пройдет в «Севкабеле» 12-13 июня.

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