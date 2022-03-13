«Ты чей-то брат, сын и отец». Певица Манижа выпустила клип «Soldier» с призывом к миру

Певица Манижа выпустила клип на песню «Soldier», в котором она призывает к миру. «Ты чей-то брат, сын и отец», а не «игрушка в чьих-то руках» поет исполнительница, обращаясь к солдату.



Видеозапись была опубликована на YouTube-канале Манижи 13 марта. По словам девушки, эту песню она написала 11 лет назад, тогда ей было 19. Тогда она пыталась понять, что нужно делать, чтобы предотвратить вражду между людьми.

«Кажется, ответ только один: самое большое преступление человека — потерять человека в себе», — отметила исполнительница.