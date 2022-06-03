В Филармонии отменен концерт дирижера Василия Синайского — против него вели кампанию

Вечером 3 июня стало известно об отмене концерта маэстро Василия Синайского с заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Филармонии.
Концерт был назначен на 4 июня, однако за несколько дней до него, 31 мая, в телеграм-канале «Культурный фронт Z» под хэштегом «Охота на ведьм» стали появляться посты с призывами отменить концерт с участием Синайского — из-за его политической позиции. В них дирижер был назван «подонком», и в вину ему ставилось то, что он «продолжает зарабатывать деньги в осуждаемой им стране».
Авторы поста отсылали читателей к заявлению дирижера, возглавляющего оркестр в Чехии, от 28 февраля. В нем музыкант говорил о «гневе и возмущении», которые у него вызывают текущие события, и выразил сочувствие народу Украины. Дирижер рассказал, что его дед был украинцем, и он рос на украинских песнях и речи, проводил школьные каникулы в Киеве и его окрестностях. Он также вспомнил свой опыт работы с украинскими музыкантами.
Вслед за первым постом на канале «Культурный фронт Z» были опубликованы еще несколько. Один из них — обращение к главе «Роснефти» Игорю Сечину как генеральному партнеру Филармонии — с просьбой «поспособствовать отмене» концерта.
Когда стало известно о том, что концерт действительно не состоится, авторы телеграм-канала отблагодарили за «поддержку» ряд других каналов, в том числе русского националиста Егора Холмогорова.
Кроме соцсетей, публикации о дирижере появились 3 июня в СМИ. «Дирижёр, который не смог: обвинивший Россию в подлости Василий Синайский не брезгует бюджетом», — называлась статья на «Царьграде».
В публикации канала «78» за 3 июня приводились слова директора Филармонии Ильи Черкасова, где он говорил о том, что отменять концерты Синайского пока не планирует, а Синайский — «сожалеет», и это была «эмоциональная реакция» человека, большую часть творческой биографии проведшего на Западе. Также Черкасов говорил о неком «шансе», который хотелось бы дать дирижеру, стремящемуся играть на родине.
«Фонтанка» связалась с заместителем худрука Филармонии Евгением Петровским. Тот объяснил итоговую отмену концерта болезнью дирижера, выступать которому не позволили проблемы с шеей. Именно отмену, а не перенос концерта, как это сейчас принято, он объяснил тем, что сезон заканчивается, а в следующем выступления под управлением Синайского планируются и так.
Концерт Василия Синайского в Филармонии был приурочен к его 75-летию. Дирижер учился в Ленинградской консерватории у Ильи Мусина, в 1973 выиграл золотую медаль на конкурсе Караяна в Берлине. В разные годы возглавлял Государственный малый симфонический оркестр СССР, симфонический оркестр Московской филармонии, оркестры Латвии, Нидерландов, был главным приглашенным дирижером симфонического оркестра Би-Би-Си. С 2010 по 2013 год занимал пост главного дирижёра Большого театра.