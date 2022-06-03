В Филармонии отменен концерт дирижера Василия Синайского — против него вели кампанию

Концерт был назначен на 4 июня, однако за несколько дней до него, 31 мая, в телеграм-канале «Культурный фронт Z» под хэштегом «Охота на ведьм» стали появляться посты с призывами отменить концерт с участием Синайского — из-за его политической позиции. В них дирижер был назван «подонком», и в вину ему ставилось то, что он «продолжает зарабатывать деньги в осуждаемой им стране».

Авторы поста отсылали читателей к заявлению дирижера, возглавляющего оркестр в Чехии, от 28 февраля. В нем музыкант говорил о «гневе и возмущении», которые у него вызывают текущие события, и выразил сочувствие народу Украины. Дирижер рассказал, что его дед был украинцем, и он рос на украинских песнях и речи, проводил школьные каникулы в Киеве и его окрестностях. Он также вспомнил свой опыт работы с украинскими музыкантами.

Вслед за первым постом на канале «Культурный фронт Z» были опубликованы еще несколько. Один из них — обращение к главе «Роснефти» Игорю Сечину как генеральному партнеру Филармонии — с просьбой «поспособствовать отмене» концерта.

Когда стало известно о том, что концерт действительно не состоится, авторы телеграм-канала отблагодарили за «поддержку» ряд других каналов, в том числе русского националиста Егора Холмогорова.



Кроме соцсетей, публикации о дирижере появились 3 июня в СМИ. «Дирижёр, который не смог: обвинивший Россию в подлости Василий Синайский не брезгует бюджетом», — называлась статья на «Царьграде».



В публикации канала «78» за 3 июня приводились слова директора Филармонии Ильи Черкасова, где он говорил о том, что отменять концерты Синайского пока не планирует, а Синайский — «сожалеет», и это была «эмоциональная реакция» человека, большую часть творческой биографии проведшего на Западе. Также Черкасов говорил о неком «шансе», который хотелось бы дать дирижеру, стремящемуся играть на родине.

