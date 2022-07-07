Не только «ДДТ» и Манижа. «Фонтанка» публикует список запрещенных музыкальных исполнителей

В распоряжении «Фонтанки» оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными — документ, по нашим сведениям, распространяется среди промоутеров.
У одних перечисленных в нем музыкантов и правда были сложности с организацией концертов после начала специальной военной операции (в связи с их позицией), другие просто покинули страну. Список предоставлен одним из музыкантов, обнаруживших себя в стоп-листе.
«Фонтанка» связалась с некоторыми организаторами концертов. Большинство, заслышав о списке, отказались развивать беседу. Один из собеседников, однако, подтвердил: «Да, список правильный». Но уточнил, что лист ежедневно корректируется и дополняется, — впрочем, и без него «все продюсеры прекрасно знают», кого можно, а кого нельзя.
Публикуем список в том виде (включая орфографию), в котором он в редакцию поступил:
- рэп-исполнитель «Нойз МС» (Алексеев Иван)
- рэп-исполнитель «Оксимирон» (Федоров Мирон)
- группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий)
- группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей)
- группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис)
- группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)
- группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор)
- группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей)
- певица «Земфира» (Рамазанова Земфира)
- певец Меладзе Валерий
- Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»)
- группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей)
- группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ)
- группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир)
- группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим)
- группа «Кровосток» (солист Черняк Антон)
- группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий)
- группа «2Маши» (солист Зайцева Мария)
- певица «Манижа» (Сангин Манижа)
- певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета)
- певица «Гречка» (Иванова Анастасия)
- рэп-исполнитель «Фейс» (Дремин Иван)
- рэп-исполнитель «Моргинштерн» (Моргинштерн Алишер)*
- группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия)
- группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья)
- певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий)
- рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей)
- певица «Дора» (Шиханова Дарья)
- группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера)
- певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария)
*Признан в России иностранным агентом.