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Билеты на первые за 5 лет столичные концерты Оксимирона разлетелись за рекордные 7 часов

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Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) 3 декабря анонсировал концерты в Москве и Петербурге – первые за пять лет. Билеты на четыре выступления были распроданы за рекордные семь часов, сообщает «Яндекс.Музыка».

Ранее все треки нового альбома Оксимирона «Красота и уродство» попали в чарт через 10 часов после релиза. В пресс-службе отмечают, что за ноябрь количество слушателей рэпера увеличилось вдвое – в начале месяца артист вернулся в игру с клипом «Кто убил Марка?».

Оксимирон этой осенью прервал шестилетнее творческое молчание. Сначала он выпустил 10-минутный клип-исповедь о своем конфликте с рэпером Ромой Жиганом и последующих событиях, а затем несколько синглов и микстейп «Смутное время».

1 декабря у артиста вышел третий студийный альбом «Красота и уродство», на котором 22 новые композиции. Обложку релиза нарисовал сам Борис Гребенщиков, а в треках есть гостевые куплеты Айгель Гайсиной (АИГЕЛ), Тоси Чайкиной, Дельфина и рэперов ATL и Иглы.

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Комментарии (1)

261087251
Просто с Омикроном перепутали.
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