Оксимирон анонсировал даты концертов. Артист не выступал пять лет

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) анонсировал даты своих новых концертов. Пока что артист намерен выйти на сцену только в столицах — 4 и 5 марта 2022 года в Петербурге и 11 и 12 марта в Москве.



В официальном анонсе в соцсетях музыканта говорится, что это будут первые концерты Оксимирона за 5 лет. Последний раз Федоров выходил на сцену во время своего стадионного тура IMPERIVM в конце 2017 года.



Планируются ли концерты в других городах, не сообщается.



Оксимирон этой осенью прервал шестилетнее творческое молчание. Сначала он выпустил 10-минутный клип-исповедь о своем конфликте с рэпером Ромой Жиганом и последующих событиях, а затем несколько синглов и микстейп «Смутное время».

