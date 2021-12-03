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Оксимирон анонсировал даты концертов. Артист не выступал пять лет

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Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) анонсировал даты своих новых концертов. Пока что артист намерен выйти на сцену только в столицах — 4 и 5 марта 2022 года в Петербурге и 11 и 12 марта в Москве.

В официальном анонсе в соцсетях музыканта говорится, что это будут первые концерты Оксимирона за 5 лет. Последний раз Федоров выходил на сцену во время своего стадионного тура IMPERIVM в конце 2017 года.

Планируются ли концерты в других городах, не сообщается.

Оксимирон этой осенью прервал шестилетнее творческое молчание. Сначала он выпустил 10-минутный клип-исповедь о своем конфликте с рэпером Ромой Жиганом и последующих событиях, а затем несколько синглов и микстейп «Смутное время».

1 декабря у артиста вышел третий студийный альбом «Красота и уродство», на котором 22 новые композиции. Обложку релиза нарисовал сам Борис Гребенщиков, а в треках есть гостевые куплеты Айгель Гайсиной (АИГЕЛ), Тоси Чайкиной, Дельфина и рэперов ATL и Иглы.

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Комментарии (1)

radon
Как же мы столько лет жили без него?
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