Шульман, Гребенщиков, Монеточка и Дугин: как Оксимирон обнуляет рэп-игру своим новым альбомом

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Тем не менее уже очевидно, что альбом станет главной темой обсуждений на ближайшие дни, а поклонники бросятся разбирать километры текстов на смыслы и цитаты.

Что мы получили?

«Красота и уродство» — не самое интригующее название для столь ожидаемого релиза, но если начать разбираться, сразу становится любопытнее.

Во-первых, обложку нарисовал сам Борис Гребенщиков (несколько лет назад были слухи, что у Окси и вовсе будет фит c БГ), открывает альбом голос Монеточки, а внутри скрываются гостевые куплеты с Дельфином, Айгель Гайсиной (АИГЕЛ), рэперами ATL и Иглой.



Помимо целого пантеона «гостей», удивляет и то, что альбом просто огромный — 22 совершенно новых композиции. Это максимально непопулярный ход в век синглов и ЕР.

Даже Noize MC, к которому массовый слушатель крайне лоялен, разделил свой альбом «Выход в город» на две части — первые 10 треков вышли в ноябре, остальные ожидаются к середине декабря.

Но в случае с Оксимироном нужно держать в голове и тот факт, что каждый его трек — это массив текста, густо напичканного отсылками, неймдроппингом (упоминанием известных людей) и словами, значение которых часто приходится гуглить. А треков здесь 22, повторюсь.

Новая музыкальная школа, которая буйным цветом росла последние годы, задавала совершенно противоположные стандарты — песни покороче (чтобы удобнее было снимать тик-токи), слова попроще (чтобы орать на концертах), а вместо альбомов — клипы и синглы, но как можно чаще, чтобы не выпадать из инфополя.

Да, это давно известная формула идеальной попсы, но лишь недавно молодые артисты смогли довести ее до совершенства. Во многом благодаря соцсетям и YouТube.



Апофеозом всего этого стал, конечно, Алишер Моргенштерн — по сути, культурный антагонист Оксимирона, артист, который в каждом куплете кичится собственной праздностью и богатством, а в интервью прямо говорит, что эпоха смыслов ушла.

Но так сложилось, что Моргенштерн нынче в изгнании, а Оксимирон возвращается и обнуляет весь цикл. Его альбом — это стремление вернуть смыслы на вершины хит-парадов.

Почему это всё?

Почему вообще Оксимирон стал тем, кем стал? Если кратко, то Оксимирон для русскоязычного рэпа — это примерно как Пушкин для литературы.

Российские рэперы старой школы в полной мере не могли видеть, как строится жанр за рубежом, и судили о целой индустрии только по альбомам и клипам по телевизору. Эта культурная изоляция шла и на пользу, и во вред — русский олдовый рэп достаточно самобытен, но при этом однообразен.

Оксимирон же, как человек, который успел пожить в этих ваших Европах и поучиться в заморских университетах, лично всё видел, чувствовал и впитывал, поэтому его появление в рэп-игре на пару с Шокком всех удивило, а кого-то (например, Рому Жигана) даже возмутило. До Оксимирона в ру-рэпе было просто не принято ввязываться в бифы (вражда между рэперами), не было баттлов, не было принято кичиться прочитанными книгами.



Оксимирон всё это делал, причем в новом для наших краев жанре под названием грайм. Это агрессивная читка под энергичный бит — почти любой трек Оксимирона. Ну и еще один важный момент — Окси всё вышеперечисленное делал хорошо.

Парадокс: при своем невероятном влиянии на отечественную рэп-культуру, у Оксимирона невероятно скромная дискография — три микстейпа и три альбома.

Но нужно оговориться: микстейпы не всегда можно считать полноценными релизами (вспоминаем недавнее «Смутное время» — релиз, который некоторые обзывали не иначе как «Сборник старья»), а из оставшихся альбомов один — «Горгород» — концептуальный, что тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Получается, что «Красота и уродство» — это второй полноценный альбом Оксимирона, а потому язык не поворачивается упрекнуть артиста в самоповторах. Самоповторы начинаются, когда у тебя за плечами пять, десять или сколько угодно еще релизов, но вторая работа — это не повтор, а оттачивание стиля.

А стиль здесь есть. Оксимирон даёт сполна то, о чем его просили особо преданные фанаты — того самого агрессивного грайма. Эта волна захватывает с первого же трека, где Окси не только в очередной раз напоминает, что он еврей, но и вновь рефлексирует на тему своего долгого молчания.



«Красота и уродство» — еще один альбом Оксимирона про него самого. Он то разжевывает, почему так долго не было песен, то сокрушается, что за период отсутствия не нашлось достойной замены, но ближе к концу альбома прямо заявляет, что возвращает рифмы и панчи.

Над новой школой Окси снисходительно смеётся:

Сначала цепь надо, чтоб лямы сияли,

А потом охрану, чтобы её с тебя не сняли,

А потом охрану от охраны,

Крышу федералов, и чтоб все друг друга не перестреляли



Это незримо перекликается со строчками уже упомянутого выше Моргенштерна: «Что же мне ответить тем *** (дуракам)? У моей охраны есть охрана!»

Уколам в сторону молодых артистов посвящен целый трек «Грязь», где и появляются ATL и Игла — два рэпера, в текстах которых присутствует глубина и смыслы.

«Рэп вернулся к уровню «падик-демо» двухтысячных, вот цена, когда надолго затих», — сокрушается Оксимирон с первых строк. Ему вторит ATL: «Если честно, всем *** (всё равно), сколько стоит твой шмот, ты нам лучше раскрой, что ты спрятал внутри».



Но на альбоме нашлось место и экспериментам. Например, совершенно не в духе Оксимирона звучит трек «Партизанское радио», который особенно в припевах так тих и легок, будто Окси решил то ли попробовать себя в модном сегодня жанре кальянного рэпа — ненапряжной музыки для расслабона, то ли постебаться над ним.

А еще есть «Улет» — композиция с сэмплированной акустической гитарой, где Оксимирон читает о, кажется, токсичных отношениях и умении признавать свои ошибки. Очень в духе времени, кстати. Спойлер: это не так, перечитайте название песни задом наперед — и трек заиграет новыми красками.

На фоне остального альбома песня звучит довольно просто и вполне может стать любимым медлячком на школьных дискотеках.

На альбоме, как того и требует жанр, много неймдроппинга. Оксимирон упоминает философа Дугина, музыкального критика Даню Порнорэпа, музыканта Сергея Курехина, Боба Дилана и многих других. Конечно, все оценили строчку «Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман» и политические высказывания Мирона.



Вот лишь несколько ярких цитат: Мой диплом настолько плох, я мог стать министром культуры.

Если травля приводит школы к трагедиям, по ТВ обвиняют рэп, аниме, свободные медиа.

Меня спросили: «Почему в русском рэпе нет gangsta?» Но gangsta на Руси — прерогатива государства.

Сядь за руль, у меня нет прав, Как у всех вокруг, таков уклад.

Здесь каждый иностранный агент, если не охраняемый и не мент.

Свою точку зрения на актуальную повестку Мирон, в отличие от «Горгорода», уже не прячет за образами, лирическими героями и вымышленными сюжетами. Напротив, говорит абсолютно прямо и конкретно, чтобы уж точно все поняли.

В этом плане «Красота и уродство» моментами напоминает политический альбом Фейса «Пути неисповедимы». С той лишь разницей, что общее качество исполнения у Оксимирона, конечно, выше.

Что дальше?

«Красота и уродство», а также весь предшествующий ему перформанс с долгим ожиданием, синглами и гаданием на датах выхода — это одно из самых ярких музыкальных событий России в этом году. По-моему, даже Земфиру с ее «Бордерлайном» ждали не так яростно и преданно, как Мирона Фёдорова.

Новый альбом отлично продолжает и развивает идеи и звук дебютного релиза Окси «Вечный жид», с поправкой на время, конечно. Это всё тот же грайм Оксимирона про себя самого, с которого артист и начал свой творческий путь. Именно через себя Фёдоров пропускает все внешние события, так что альбом можно рассматривать еще и как снимок сознания Оксимирона на конец 2021 года.

Другой важный вопрос, ответ на который нам еще только предстоит узнать, — какое влияние окажет возвращение Мирона на сцену. Сможет ли он пошатнуть устои новой школы, и как она, новая школа, будет реагировать на такое «обнуление»? За этим будет очень интересно понаблюдать, а пока давайте просто гуглить тексты, чтобы понять все отсылки.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

