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Шульман, Гребенщиков, Монеточка и Дугин: как Оксимирон обнуляет рэп-игру своим новым альбомом

Спустя шесть лет творческого молчания рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) выпустил свой третий сольный альбом «Красота и уродство». Релиз ожидаемо разделил его аудиторию на два лагеря — тех, кому понравилось возвращение «вечного жида», и тех, кто явно ожидал большего.

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Фото: скриншот видео / YouTube
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Тем не менее уже очевидно, что альбом станет главной темой обсуждений на ближайшие дни, а поклонники бросятся разбирать километры текстов на смыслы и цитаты.

Что мы получили?

«Красота и уродство» — не самое интригующее название для столь ожидаемого релиза, но если начать разбираться, сразу становится любопытнее.

Во-первых, обложку нарисовал сам Борис Гребенщиков (несколько лет назад были слухи, что у Окси и вовсе будет фит c БГ), открывает альбом голос Монеточки, а внутри скрываются гостевые куплеты с Дельфином, Айгель Гайсиной (АИГЕЛ), рэперами ATL и Иглой.

Помимо целого пантеона «гостей», удивляет и то, что альбом просто огромный — 22 совершенно новых композиции. Это максимально непопулярный ход в век синглов и ЕР.

Даже Noize MC, к которому массовый слушатель крайне лоялен, разделил свой альбом «Выход в город» на две части — первые 10 треков вышли в ноябре, остальные ожидаются к середине декабря.

Но в случае с Оксимироном нужно держать в голове и тот факт, что каждый его трек — это массив текста, густо напичканного отсылками, неймдроппингом (упоминанием известных людей) и словами, значение которых часто приходится гуглить. А треков здесь 22, повторюсь.

Новая музыкальная школа, которая буйным цветом росла последние годы, задавала совершенно противоположные стандарты — песни покороче (чтобы удобнее было снимать тик-токи), слова попроще (чтобы орать на концертах), а вместо альбомов — клипы и синглы, но как можно чаще, чтобы не выпадать из инфополя.

Да, это давно известная формула идеальной попсы, но лишь недавно молодые артисты смогли довести ее до совершенства. Во многом благодаря соцсетям и YouТube.

Апофеозом всего этого стал, конечно, Алишер Моргенштерн — по сути, культурный антагонист Оксимирона, артист, который в каждом куплете кичится собственной праздностью и богатством, а в интервью прямо говорит, что эпоха смыслов ушла.

Но так сложилось, что Моргенштерн нынче в изгнании, а Оксимирон возвращается и обнуляет весь цикл. Его альбом — это стремление вернуть смыслы на вершины хит-парадов.

Почему это всё?

Почему вообще Оксимирон стал тем, кем стал? Если кратко, то Оксимирон для русскоязычного рэпа — это примерно как Пушкин для литературы.

Российские рэперы старой школы в полной мере не могли видеть, как строится жанр за рубежом, и судили о целой индустрии только по альбомам и клипам по телевизору. Эта культурная изоляция шла и на пользу, и во вред — русский олдовый рэп достаточно самобытен, но при этом однообразен.

Оксимирон же, как человек, который успел пожить в этих ваших Европах и поучиться в заморских университетах, лично всё видел, чувствовал и впитывал, поэтому его появление в рэп-игре на пару с Шокком всех удивило, а кого-то (например, Рому Жигана) даже возмутило. До Оксимирона в ру-рэпе было просто не принято ввязываться в бифы (вражда между рэперами), не было баттлов, не было принято кичиться прочитанными книгами.

Оксимирон всё это делал, причем в новом для наших краев жанре под названием грайм. Это агрессивная читка под энергичный бит — почти любой трек Оксимирона. Ну и еще один важный момент — Окси всё вышеперечисленное делал хорошо.

Парадокс: при своем невероятном влиянии на отечественную рэп-культуру, у Оксимирона невероятно скромная дискография — три микстейпа и три альбома.

Но нужно оговориться: микстейпы не всегда можно считать полноценными релизами (вспоминаем недавнее «Смутное время» — релиз, который некоторые обзывали не иначе как «Сборник старья»), а из оставшихся альбомов один — «Горгород» — концептуальный, что тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Получается, что «Красота и уродство» — это второй полноценный альбом Оксимирона, а потому язык не поворачивается упрекнуть артиста в самоповторах. Самоповторы начинаются, когда у тебя за плечами пять, десять или сколько угодно еще релизов, но вторая работа — это не повтор, а оттачивание стиля.

А стиль здесь есть. Оксимирон даёт сполна то, о чем его просили особо преданные фанаты — того самого агрессивного грайма. Эта волна захватывает с первого же трека, где Окси не только в очередной раз напоминает, что он еврей, но и вновь рефлексирует на тему своего долгого молчания.

«Красота и уродство» — еще один альбом Оксимирона про него самого. Он то разжевывает, почему так долго не было песен, то сокрушается, что за период отсутствия не нашлось достойной замены, но ближе к концу альбома прямо заявляет, что возвращает рифмы и панчи.

Над новой школой Окси снисходительно смеётся:

Сначала цепь надо, чтоб лямы сияли,

А потом охрану, чтобы её с тебя не сняли,

А потом охрану от охраны,

Крышу федералов, и чтоб все друг друга не перестреляли


Это незримо перекликается со строчками уже упомянутого выше Моргенштерна: «Что же мне ответить тем *** (дуракам)? У моей охраны есть охрана!»

Уколам в сторону молодых артистов посвящен целый трек «Грязь», где и появляются ATL и Игла — два рэпера, в текстах которых присутствует глубина и смыслы.

«Рэп вернулся к уровню «падик-демо» двухтысячных, вот цена, когда надолго затих», — сокрушается Оксимирон с первых строк. Ему вторит ATL: «Если честно, всем *** (всё равно), сколько стоит твой шмот, ты нам лучше раскрой, что ты спрятал внутри».

Но на альбоме нашлось место и экспериментам. Например, совершенно не в духе Оксимирона звучит трек «Партизанское радио», который особенно в припевах так тих и легок, будто Окси решил то ли попробовать себя в модном сегодня жанре кальянного рэпа — ненапряжной музыки для расслабона, то ли постебаться над ним.

А еще есть «Улет» — композиция с сэмплированной акустической гитарой, где Оксимирон читает о, кажется, токсичных отношениях и умении признавать свои ошибки. Очень в духе времени, кстати. Спойлер: это не так, перечитайте название песни задом наперед — и трек заиграет новыми красками.

На фоне остального альбома песня звучит довольно просто и вполне может стать любимым медлячком на школьных дискотеках.

На альбоме, как того и требует жанр, много неймдроппинга. Оксимирон упоминает философа Дугина, музыкального критика Даню Порнорэпа, музыканта Сергея Курехина, Боба Дилана и многих других. Конечно, все оценили строчку «Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман» и политические высказывания Мирона.

Вот лишь несколько ярких цитат:

  • Мой диплом настолько плох, я мог стать министром культуры.
  • Если травля приводит школы к трагедиям, по ТВ обвиняют рэп, аниме, свободные медиа.
  • Меня спросили: «Почему в русском рэпе нет gangsta?» Но gangsta на Руси — прерогатива государства.
  • Сядь за руль, у меня нет прав, Как у всех вокруг, таков уклад.
  • Здесь каждый иностранный агент, если не охраняемый и не мент.

Свою точку зрения на актуальную повестку Мирон, в отличие от «Горгорода», уже не прячет за образами, лирическими героями и вымышленными сюжетами. Напротив, говорит абсолютно прямо и конкретно, чтобы уж точно все поняли.

В этом плане «Красота и уродство» моментами напоминает политический альбом Фейса «Пути неисповедимы». С той лишь разницей, что общее качество исполнения у Оксимирона, конечно, выше.

Что дальше?

«Красота и уродство», а также весь предшествующий ему перформанс с долгим ожиданием, синглами и гаданием на датах выхода — это одно из самых ярких музыкальных событий России в этом году. По-моему, даже Земфиру с ее «Бордерлайном» ждали не так яростно и преданно, как Мирона Фёдорова.

Новый альбом отлично продолжает и развивает идеи и звук дебютного релиза Окси «Вечный жид», с поправкой на время, конечно. Это всё тот же грайм Оксимирона про себя самого, с которого артист и начал свой творческий путь. Именно через себя Фёдоров пропускает все внешние события, так что альбом можно рассматривать еще и как снимок сознания Оксимирона на конец 2021 года.

Другой важный вопрос, ответ на который нам еще только предстоит узнать, — какое влияние окажет возвращение Мирона на сцену. Сможет ли он пошатнуть устои новой школы, и как она, новая школа, будет реагировать на такое «обнуление»? За этим будет очень интересно понаблюдать, а пока давайте просто гуглить тексты, чтобы понять все отсылки.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот видео / YouTube

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Комментарии (2)

zlopopik
Да уж. Выходит, что рэпер специально пишет тексты, где многа букв, чтобы пытливый слушатель, распознав знакомое слово, пусть даже при помощи интернета, обрел счастье, почувствовав себя вполне умным.
SU LUX INN
поменяйте наконец Пароль от редакционного компьютера! а то школьник снова Прорвался и пишет "статью"!
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