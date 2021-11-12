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Оксимирон наконец-то выпустил новый альбом. Правда, это микстейп из 36 песен

Рэпер Оксимирон 12 ноября выпустил свой третий альбом «Смутное время». Релиз состоялся спустя ровно 6 лет после предыдущей большой работы музыканта, концептуального альбома «Горгород», который увидел свет в 2015 году.

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Однако есть нюанс — «Смутное время» получил в заголовке приписку miXXXtape III. Четкого определения микстейпа не существует (все музыканты закладывают свой смысл), но, по наиболее популярной версии, микстейп — это сборник песен, которые артист пишет под чужую музыку и которые нельзя объединить в традиционный альбом по стилистическим, идеологическим или другим причинам.

Два предыдущих микстейпа выходили у Оксимирона в 2012 и 2013 годах. Они назывались miXXXtape I и «miXXXtape II: Долгий путь домой».

На новом альбоме 36 композиций, многие из которых уже знакомы слушателям — Konstrukt, «Биполярочка», фит с группой Би-2 «Пора возвращаться домой», фит с группой 25/17 «Северная страна», «Машина прогресса» и другие. Также на альбоме представлены песни, которые Оксимирон писал в рамках независимого хип-хоп-баттла, который проходил онлайн.

Однако имеется и пара новых песен — «Мох» и «Колесо». «Цунами» и «Организация» ранее были представлены в виде синглов, а 10-минутный трек-исповедь «Кто убил Марка?» и вовсе не попал на релиз.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
слушать Окси в 20/21 это кринж! Моргенштейн давно Переиграл его и уничтожил! как Дешевку!
PUtinka
тоже мне событие...
aprahka
Пойду послушаю Рахманинова.
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