Оксимирон наконец-то выпустил новый альбом. Правда, это микстейп из 36 песен

Однако есть нюанс — «Смутное время» получил в заголовке приписку miXXXtape III. Четкого определения микстейпа не существует (все музыканты закладывают свой смысл), но, по наиболее популярной версии, микстейп — это сборник песен, которые артист пишет под чужую музыку и которые нельзя объединить в традиционный альбом по стилистическим, идеологическим или другим причинам.



Два предыдущих микстейпа выходили у Оксимирона в 2012 и 2013 годах. Они назывались miXXXtape I и «miXXXtape II: Долгий путь домой».