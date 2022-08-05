«Вышка» пощекочет нервы даже тем, кто не боится высоты

С 11 августа в кинотеатрах будут показывать новый триллер британо-американского производства «Вышка». Режиссер Скотт Манн снял психологический триллер про экстремалов, нелегкая жизнь которых всегда дает богатую почву для сценариев.
По сюжету у альпинистки Бекки в горах погибает муж. Женщина решает завязать с опасным хобби, но напоследок хочет развеять прах покойного супруга с 600-метровой телевышки, куда забирается вместе с подругой. Конечно, всё идёт не так, и вот уже девушки безвылазно застряли наверху. Им придется преодолеть все свои страхи, чтобы остаться в живых. Слоган фильма — «Только не смотри вниз!» — и, конечно, для акрофобов тут будет предостаточно поводов вжаться в кресло: в «Вышке» совершенно точно будет много саспенса, крупных кадров ржавых конструкций и головокружительных панорамных видов с огромной высоты.
Главные роли играют Грейс Фултон, которую можно было видеть в «Костях» и в «Шазаме!», и Вирджиния Гарднер, знакомая по сериалу «Как избежать наказания за убийство».
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Федор Дубшан