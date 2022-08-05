«Вышка» пощекочет нервы даже тем, кто не боится высоты

По сюжету у альпинистки Бекки в горах погибает муж. Женщина решает завязать с опасным хобби, но напоследок хочет развеять прах покойного супруга с 600-метровой телевышки, куда забирается вместе с подругой. Конечно, всё идёт не так, и вот уже девушки безвылазно застряли наверху. Им придется преодолеть все свои страхи, чтобы остаться в живых. Слоган фильма — «Только не смотри вниз!» — и, конечно, для акрофобов тут будет предостаточно поводов вжаться в кресло: в «Вышке» совершенно точно будет много саспенса, крупных кадров ржавых конструкций и головокружительных панорамных видов с огромной высоты.

