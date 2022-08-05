«Русалка и дочь короля» — фильм с Пирсом Броснаном, Версалем и магией дружбы

С 11 августа на экранах — австралийское подростковое фэнтези «Русалка и дочь короля», снятое по заслужившей престижную премию «Небьюла» книге Вонды Макинтайр «Луна и солнце». Фильм начали снимать еще в 2014 году, но вот мировая премьера состоялась лишь сейчас.



Фото: centpart.ru/ Поделиться Поделиться





В центре внимания история сироты Мари-Жозеф, которая внезапно узнаёт, что вообще-то она дочь Короля-Солнца, Людовика XIV. Мигом из монастыря девушка попадает в Версаль, в самую гущу куртуазной придворной жизни, кринолинов, кружев и интриг. Но есть еще одна тайна: под дворцом имеется подземное озеро, а в нём живёт самая настоящая русалка. Стареющий монарх верит, что может получить бессмертие в обмен на жизнь волшебного создания. Сухопутная и морская девушки, однако, подружились. И теперь принцессе Мари-Жозеф придётся выбирать: помочь венценосному отцу или освободить русалку и позволить ей вернуться домой к сородичам.



В главных ролях вполне звездный состав: в обличье Короля-Солнца предстал сам Пирс Броснан, а главную героиню на себя взяла Кая Скоделарио (которая сыграла в пятой части «Пиратов Карибского моря» дочку капитана Барбоссы). Ну а роль влюблённого в неё бравого капитана Ива де ла Круа исполнил актер Бенджамин Уокер — кстати, и в действительности муж Каи Скоделарио. Съемки действительно проходили во Франции и в самом Версале — ночью, когда там не было туристов, а подводное царство русалок изящно нарисовали на компьютере. Так что недостатка в красивых видах в этой романтической и сентиментальной истории точно не будет.



Фото: centpart.ru/ Поделиться Поделиться





12+

Федор Дубшан

