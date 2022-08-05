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    «История кино» Марка Казинса расскажет о судьбе голубого экрана

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    Фото: rusreport.com/
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    Ирландский документалист Марк Казинс много лет известен как историк, популяризатор и просто энтузиаст, который вел и передачи про кино на BBC, и брал интервью у всех величайших кинематографистов, и вместе с Тильдой Суинтон организовал в шотландской глубинке передвижной кинофестиваль 8/2 Foundation.

    11 августа на экраны выходит картина Казинса «История кино: новое поколение», которая была презентована на Каннском фестивале в 2021 году. Десять лет назад вышел его мини-сериал «История кино: Одиссея», а вот теперь путешествие по «важнейшему из искусств» продолжилось.

    Картина Казинса — это увлекательнейший и восторженный рассказ про все важнейшие фильмы последнего десятилетия, от «Джокера» до «Паразитов», от «Холодного сердца» до «Черной Пантеры», про то, как изменили искусство, например, вступительные титры «Дедпула», или о том, как прекрасны трюки в последнем «Безумном Максе».

    И что ещё важно — Казинс говорит о том, чего нам ждать в ближайшем будущем. Как изменится кино после испытания пандемией и натиска стримингов? Какие новые тренды наступают, еще не замеченные нами? Что сулит продвижение азиатского кино и подъем феминистских тем? Как бы мы ко всему этому ни относились, считает режиссер, нужно не бояться изменений и сохранять оптимизм; кино далеко не умерло и впереди еще много интересного.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: rusreport.com/

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