«История кино» Марка Казинса расскажет о судьбе голубого экрана

Ирландский документалист Марк Казинс много лет известен как историк, популяризатор и просто энтузиаст, который вел и передачи про кино на BBC, и брал интервью у всех величайших кинематографистов, и вместе с Тильдой Суинтон организовал в шотландской глубинке передвижной кинофестиваль 8/2 Foundation.



11 августа на экраны выходит картина Казинса «История кино: новое поколение», которая была презентована на Каннском фестивале в 2021 году. Десять лет назад вышел его мини-сериал «История кино: Одиссея», а вот теперь путешествие по «важнейшему из искусств» продолжилось.

