Этно-музыканты со всей России соберутся в Петербурге, чтобы сыграть «Музыки мира»

Фестиваль «Музыки мира» соберет в Петербурге лучших этно-музыкантов из разных регионов России: с одной сцены прозвучат джаз и рок, электронная музыка и фьюжн, афро-кубинские ритмы и балканские мотивы. Услышать все это петербуржцы смогут 13 и 14 августа на парадном дворе Шереметевского дворца.



Если говорить о конкретных музыкантах, то на сцене «Музык мира» выступят, например, известная многим группа NAMGAR, объединяющая народную музыку с джазом, роком и эмбиентом, и Zventa Zventana — коллектив Тины Кузнецовой, соединяющей традиции русской народной песни и танцевальную электронную музыку. Также ожидается московская группа с сербско-румынским колоритом Balkanimans Band, этно-фьюжн-коллектив Narek, группа «Изумруд», которая тоже миксует классику и фольклор с современными жанрами и многие другие.