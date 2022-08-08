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    Этно-музыканты со всей России соберутся в Петербурге, чтобы сыграть «Музыки мира»

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    Zventa Zventana
    Zventa Zventana
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    Фестиваль «Музыки мира» соберет в Петербурге лучших этно-музыкантов из разных регионов России: с одной сцены прозвучат джаз и рок, электронная музыка и фьюжн, афро-кубинские ритмы и балканские мотивы. Услышать все это петербуржцы смогут 13 и 14 августа на парадном дворе Шереметевского дворца.

    Если говорить о конкретных музыкантах, то на сцене «Музык мира» выступят, например, известная многим группа NAMGAR, объединяющая народную музыку с джазом, роком и эмбиентом, и Zventa Zventana — коллектив Тины Кузнецовой, соединяющей традиции русской народной песни и танцевальную электронную музыку. Также ожидается московская группа с сербско-румынским колоритом Balkanimans Band, этно-фьюжн-коллектив Narek, группа «Изумруд», которая тоже миксует классику и фольклор с современными жанрами и многие другие.

    Изюминкой фестиваля обещает быть мастер-класс дудочника Романа Шкрибляка из Белгорода. По словам организаторов, «в его руках оживают этнические инструменты — сопилка, свирель и пан-флейта».

    Но и кроме музыки будет достаточно активностей. На фестивале можно будет посетить экскурсии по коллекции музыкальных инструментов Музея музыки, мастер-классы и творческие встречи с музыкантами. Подробное расписание смотрите на сайте фестиваля.

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    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Zventa Zventana
    Zventa Zventana

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