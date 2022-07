Куда пойти 22–24 июля: Кинчев на заливе, «Ундервуд» в Гостинке, праздник цветов и VK Fest

Галерея Anna Nova и Новая Голландия привезли в Петербург видеоинсталляцию Out of the Abyss («Из бездны») американского художника Джонатана Монагана. В Павильоне рукотворного острова показывают 19-минутный ролик, в котором три Всадника Апокалипсиса оценивают возможности настоящего: пользуются модными ярко-фиолетовыми доспехами и дубинками, не забывают дома коврик для йоги и селфи-палку, чтобы отдохнуть в обеденный перерыв. Вход в Павильон свободный.

Мелодии Linkin Park под оркестр



22 июля, 20:00, 6+



Фанаты Linkin Park наверняка помнят, что в июле 2017 года не стало вокалиста Честера Беннингтона. В пятилетнюю дату Hard Rock Orchestra даёт в «Авроре» камерный концерт с исполнением самых известных песен группы. В конце вечера, уже после того, как прозвучат Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и все композиции, которые легко отнести к «классике», наступит время One More Light. Тут будет петь весь зал и, конечно, зажгутся фонарики.



Odyssey откроет дверь в «Дивный мир»



23 и 24 июля, 19:00, 18+



После долгого перерыва музыкальное комьюнити Odyssey, славящееся костюмированными и крайне технологичными вечеринками, устраивает в Петербурге фестиваль Brave New World: Otherside. Место встречи — «К-30» на Васильевском острове. Днем в пространстве развернётся лекторий о новых технологиях и искусстве, вечером — театральный мир. Одним из гостей «Дивного нового мира» стал проект Tesla Boy, не менее громкие имена в афише — любимчик лос-анджелесской публики и частый гость фестиваля Burning man Alvaro Suarez и испанский музыкант MoM, кому нет равных в сочетании стиля электроники downtempo и классики диско.