Куда пойти 22–24 июля: Кинчев на заливе, «Ундервуд» в Гостинке, праздник цветов и VK Fest

Фото: Сергей Николаев / архив «Фонтанки.ру» Поделиться Поделиться





В последнюю декаду июля, пожалуй, можно даже позавидовать тем, кто никуда не уехал из города: Петербург ждут VK Fest и другие концерты под открытым небом, вечеринка в «дивном новом мире» и шахматы с шашками на городских улицах, а Павловск удивит праздником цветов.

Актуальное

VK Fest отыграется за два года

23–24 июля, 12+

После пандемийных лет тишины в Петербург возвращается VK Fest. На два дня точкой сборки всех трендов и «городом в городе» станет парк 300-летия. Хедлайнеры мегапраздника музыки — Баста, Клава Кока и Ёлка, автор хита «Ты горишь, как огонь» SLAVA MARLOW, основоположник клауд-рэпа в России PHARAOH, группа Dabro и многие другие. Будут и звезды постарше — например, группа «Звери».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ужас будущего — с йога-ковриком

До 14 августа, 0+

Галерея Anna Nova и Новая Голландия привезли в Петербург видеоинсталляцию Out of the Abyss («Из бездны») американского художника Джонатана Монагана. В Павильоне рукотворного острова показывают 19-минутный ролик, в котором три Всадника Апокалипсиса оценивают возможности настоящего: пользуются модными ярко-фиолетовыми доспехами и дубинками, не забывают дома коврик для йоги и селфи-палку, чтобы отдохнуть в обеденный перерыв. Вход в Павильон свободный.



«Манеж» берет обилием жанров

До 18 сентября, 16+

В Манеже впервые за долгое время открывается большая выставка. Публике показывают живопись и графику петербургских художников XX–XXI веков. В подборку попало всё: и соцреализм, и андеграунд, и опыты на пересечении жанров. Всего в зале находится более ста вещей, среди которых есть работы местных классиков: Геннадия Устюгова, Виктории Белаковской, Александра Ведерникова, Вячеслава Пакулина, Елены Фигуриной и многих других.



KKinchevFest погружает в рок



22 и 23 июля, 16+

Пути поклонников отечественного рока на этих выходных непременно должны пройти через «Севкабель Порт», ведь лидер «Алисы» Константин Кинчев проводит там собственный фестиваль KKinchevFest. Тайны из своего участия он делать не стал — сам выступит в оба дня фестиваля, и в целом не раз выйдет на сцену. Приглашённые гости — «План Ломоносова», коллектив FPG, петербургские романтики «Аффинаж», группа «Северный флот», созданная бывшими музыкантами «Короля и шута», а также «Проект «Горшенев». Это сольный коллектив младшего брата Горшка — Алексея.



Baltic Rally — музыка и моторы

До 26 июля, 0+

Старый Выборг стал местом слета мотолюбителей: на фестиваль Baltic Rally фанатам жанра уже стоило ехать хотя бы ради масштабного мотопарада и шоу кастомных байков, но кроме этого организаторам удалось запустить серию исторических экскурсий по городу и выстроить музыкальную программу с известным хедлайнером. Так, в 21:25 в пятницу на главную сцену выйдет Сергей Галанин и группа «СерьГа». Пробег «До Государственной границы» стартует в полдень 23 июля. Маршрут пройдет вдоль Сайменского канала до Брусничного и обратно. Путь займёт чуть больше полутора часов. Всего в программу Baltic Rally вошёл десяток активностей, точное время каждого события удобнее всего смотреть в программе на сайте. Вход на праздник свободный для всех.



Фото: balticrally.ru Поделиться Поделиться





В музеях

В Царском Селе — жизнь офицеров

До 19 октября, 12+

В музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «Офицерские собрания Российской императорской гвардии». В Ратной палате кураторы собрали около 400 предметов из Царского Села и Военно-исторического музея артиллерии, а также из нескольких частных коллекций. О военных мужских клубах говорят не так часто: традиции офицерских сборов нарушили революции. В царские времена такие собрания были важной частью интеллектуальной жизни дворян: там организовывались переносные библиотеки, а дебаты неизменно вспыхивали после роскошных ужинов.



Павловск дарит гигантский букет

23 и 24 июля, 0+

За покоем и умиротворением после длинной рабочей недели — в Павловск. В этот уик-энд там проходит фестиваль-прогулка «Императорский букет», и его главная фишка — композиция «Царь-букет» в Храме Дружбы. Она составлена из двух тысяч цветов. Но и в целом музей-заповедник сейчас весьма красочен: там распускаются последние бутоны роз, и летние цветы постепенно уступают место осенним. На аллеях все выходные будет звучать музыка, а экскурсоводы организуют исторические лекции.



Фото: Сергей Николаев / архив «Фонтанки.ру» Поделиться Поделиться





Послушать музыку

«Песни Элиота» набирают масштаб

22 июля, 19:00, 6+

На сцене зала «Колизей» на этих выходных звучит проект «Песни Элиота». Он был придуман петербургским музыкантом и композитором Рустом Позюмским в соавторстве с московской мультижанровой певицей Алисой Тен: оба хотели писать музыку на поэзию начала XX века и стали работать вместе. Программу грядущего вечера музыканты определяют сочетанием слов «барокко джаз», опуская дефис и подчёркивая, что они не просто играют джазовые интерпретации европейской барочной музыки, а создают абсолютно новые произведения на стыке жанров. Прозвучит композиция для голоса, двух виол да гамба и контрабаса на стихи американо-британского поэта Томаса Стернза Элиота. Также — его стихотворный цикл Landscapes, произведения Marina и Portrait of a Lady. В концерте участвуют Владимир Волков и Владимир Гаврюшов.



«Ундервуд» зовёт вздохнуть полной грудью

22 июля, 20:00, 18+

Концерт группы «Ундервуд» в летнем формате — под открытым небом — пятничным вечером пройдёт во дворе Гостиного двора. В программе — суперхиты рокеров и хорошее настроение.



Мелодии Linkin Park под оркестр

22 июля, 20:00, 6+

Фанаты Linkin Park наверняка помнят, что в июле 2017 года не стало вокалиста Честера Беннингтона. В пятилетнюю дату Hard Rock Orchestra даёт в «Авроре» камерный концерт с исполнением самых известных песен группы. В конце вечера, уже после того, как прозвучат Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и все композиции, которые легко отнести к «классике», наступит время One More Light. Тут будет петь весь зал и, конечно, зажгутся фонарики.

Odyssey откроет дверь в «Дивный мир»

23 и 24 июля, 19:00, 18+

После долгого перерыва музыкальное комьюнити Odyssey, славящееся костюмированными и крайне технологичными вечеринками, устраивает в Петербурге фестиваль Brave New World: Otherside. Место встречи — «К-30» на Васильевском острове. Днем в пространстве развернётся лекторий о новых технологиях и искусстве, вечером — театральный мир. Одним из гостей «Дивного нового мира» стал проект Tesla Boy, не менее громкие имена в афише — любимчик лос-анджелесской публики и частый гость фестиваля Burning man Alvaro Suarez и испанский музыкант MoM, кому нет равных в сочетании стиля электроники downtempo и классики диско.



Узнать новое

Любители шашек идут на рекорд

23 июля, 13:00, 0+

В субботу у ТЮЗа имени А. А. Брянцева спортсмены собираются поставить рекорд и устроить «самое массовое мероприятие» в истории шашек. В сеансе одновременной игры поучаствуют 350 досок. Координировать действо взялся трёхкратный чемпион мира по шашкам Владимир Лагин.

Если же предпочитаете шахматы — вам 24 июля в Никольские ряды: там в 13:00 международный мастер Алексей Савельев прочтет лекцию по шахматам, а в 15:00 гроссмейстер Сергей Лобанов даст сеанс одновременной игры.

«НАТЕ!» — интеллект-вечеринка по Маяковскому

До 24 июля, 6+

В библиотеке имени Маяковского день рождения поэта отмечают аж целую неделю фестивалем «НАТЕ!». Лекции и выставки проходят в нескольких филиалах: и в «Севкабель Порту», и в корпусах на Фонтанке. 22 июля в 19:00 на Кожевенной линии запланирован разговор «Маяковский целлулоидный: тройная проекция» о том, как поэт снимался в кино. Тема в какой-то мере продолжится 24 июля — тогда в 15:00 у Финского залива начнётся лекция «Коллективные мифы «Октября» Эйзенштейна». Все события и ликбезы в программе бесплатные, но часто нужна регистрация.



Фото: СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» Поделиться Поделиться





Сотни шагов — от Ахматовой к Пушкину

24 июля, 14:00, 6+

Тем временем Фонтанный дом устраивает пешеходную экскурсию «От Фонтанки, 34, к Мойке, 12. Ахматова и Пушкин» по самым литературным местам города. В центре внимания — пересечение судеб и мыслей двух поэтов, которые никогда не встречались.

В «Легенде» продемонстрируют иллюзию обмана 24 июля, 19:15, 12+ Петербургский театр «Легенда» делает ставку на фокусы. Классический жанр, но в новом, абсолютно театральном формате, стал основой шоу «Вопрос». Иллюзионист, он же — единственный актёр авторского представления Александр Магу покажет фокусы, посредством которых каждый гость сможет задать, а главное — найти ответ на самый главный вопрос, волнующий его. Технологии и мастерство шоумена на сцене позволят посмотреть на мир под совсем непривычным углом.

Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На экранах

«Тёмные очки» — ужас по-итальянски



С 21 июля, 18+

В прокате — новый триллер итальянца Дарио Ардженто. В круге синефилов о режиссёре принято говорить как о большом мастере с собственным почерком. В 1970-х Ардженто возвел в культ жанр фильмов ужасов «джалло». Характерный «бульварный» сюжет, смесь шика, кровавых убийств и эротики — всё это есть в его новом фильме. По сюжету, маньяк охотится на девушек по вызову. Главная героиня «Тёмных очков» — одна из жертв убийцы. Она выживает, но лишается зрения.



Кир Булычёв дал базу «Хроносу»

С 21 июля, 12+

«Хронос» режиссера Романа Просвирнина вдохновлён классикой фантастики — работами Кира Булычёва, придумавшего Алису из мультфильма «Тайна Третьей планеты». Лента состоит из нескольких частей, и центральная из них основана на одном из самых интересных рассказов фантаста «Можно попросить Нину?». В нём современный москвич звонит по телефону, но трубку почему-то берёт девочка совсем не из его эпохи. В фильме важны и две другие истории: одна — про портал в прошлое, который находит смотритель музея Великой Отечественной войны, вторая — про дверь в другое измерение, появившуюся в одной из коммуналок в 1948 году. Одну из главных ролей в ленте исполнил актёр Сергей Пускепалис.



Классика Германа-старшего — в «Авроре»

До 24 июля, 16+

Главное событие выходных в «Авроре» — ретроспектива картин Алексея Германа. 23 июля в 19:00 зрителей ждут на фильм «Мой друг Иван Лапшин», в котором пустота 1930-х годов поглощает начальника уголовного розыска. На следующий день на экраны вернётся «Трудно быть богом» — работа, которую уже после смерти режиссёра завершили его сын и жена. Чтобы фантастическая лента всё-таки вышла, понадобилось порядка 14 лет. Сценарий для картины помогал писать сам Борис Стругацкий.



Грабёж и ноты любви стали «Финальным аккордом»

С 21 июля, 16+

Внимания стоит дебютный фильм британского режиссёра Малачи Смита «Финальный аккорд». Взявшись за проект, он выступил в роли сценариста и придумал забавную историю с элементами мюзикла про двух жуликов, у которых были все шансы провернуть дело жизни, если бы не внезапная влюблённость одного из них. На главные роли Смиту удалось привлечь звезду «Черного зеркала» и «Солнцестояния» Уилла Поултера и лидера фолк-рок-группы Johnny Flynn & The Sussex Wit Джонни Флинна.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

