«Тёмные очки»: Дарио Ардженто возвращается в кинотеатры с кровавым ужастиком

Дарио Ардженто — культовый итальянский режиссёр, фактически создавший в начале 70-х особый жанр итальянского фильма ужасов — «джалло». Это всегда нарочито бульварные творения на грани пошлости и роскоши, с кровавыми убийствами, с эротическими сценами, яркими цветами и странными названиями. Прошло уже полвека — но 81-летний Ардженто не перестаёт трудиться на ниве своего фирменного триллера, хотя и сделал перерыв на целых десять лет.
21 июля на экраны выходит очередной фильм мэтра «Тёмные очки», который он представил на последней Берлинале. Конечно, это классический джалло от Ардженто, где вся эстетика оттуда, из времён его юности. Да и сюжет вполне в этом духе: история жестокого убийцы, который на своём белом фургоне охотится на девушек по вызову. Одной (Иления Пасторелли) удалось выжить, но в аварии она ослепла. Но маньяк хочет завершить дело до конца.
Джалло любят за гротеск и кровавый гиньоль, который даёт возможность посмеяться над страшным. Нельзя не добавить, что в фильме приняла участие и дочь режиссёра, его постоянная муза Азия Ардженто. А музыку к фильму написал Арно Реботини, звезда французской электронной музыки и призёр Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «120 ударов в минуту».
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Фёдор Дубшан