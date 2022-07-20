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    Константин Кинчев проведет в Петербурге собственный фестиваль KKinchevFest

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    Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев загорелся идеей собственного рок-фестиваля еще несколько лет назад, однако тогда музыканту помешала пандемия коронавируса — ограничения вынуждали постоянно переносить KKinchevFest. Но теперь все уже точно состоится — поклонников отечественного рока ждут 22–23 июля в «Севкабель Порту» (16+).

    Фото: https://vk.com/kkinchev_fest
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    Лайн-ап фестиваля — это группы, хорошо знакомые всем любителям русского рока. Перед петербуржцами выступят панки «План Ломоносова», коллектив FPG, петербургские романтики «Аффинаж», группа 25/17, которая органично сплетает в своем творчестве рок и рэп. Также на фестивале сыграют сразу два коллектива, тесно связанных с Михаилом Горшеневым — это группа «Северный флот» (бывшие музыканты «Король и шут»), а также «Проект «Горшенев» — сольный коллектив младшего брата Горшка Алексея.

    Изюминкой фестиваля станет выступление его организатора. Точнее, выступления — Константин Кинчев и группа «Алиса» сыграют в оба дня мероприятия. Так что для всех алисоманов KKinchevFest обязателен к посещению.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: https://vk.com/kkinchev_fest

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