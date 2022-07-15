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    «Царь-букет» и оркестр: Павловск приглашает на императорский бал

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    Фото: Сергей Николаев / архив «Фонтанки.ру»
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    В Павловске раскинулись цветники — клумбы и менее аккуратные собрания кустовой зелени посетители встречают по всему парку: у павильона Вольер, в розарии Розового павильона и посреди Собственного сада, у Итальянской лестницы и у Храма дружбы, а также на Кругах Бренна.

    В каждой из этих точек 23 и 24 июля организаторы фестиваля-прогулки «Императорский букет» выстроят мини-пространство, комфортное для выступления духового оркестра. Основная программа в оба дня пройдёт с 10 до 18 часов. Прозвучат вальсы и известные композиции разных времён, экскурсоводы соберут желающих на исторические прогулки. Детям прочитают сказки на цветочную тему на Вырезной аллее у Вольера.

    Немного передохнуть и просто побыть в тишине получится гуляя по парку. Главный «аккорд» праздника — цветочная композиция «Царь-букет» в Храме Дружбы. Её точно стоит увидеть, потому что в этом году композицию составили больше чем 2000 цветов. Ближе к вечеру в парке особенно сильно пахнут розы и гортензии. Среди них хватает нестандартных сортов, а растут они на территории всего музея-заповедника.

    Фото: Сергей Николаев / архив «Фонтанки.ру»
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    Ольга Минеева

    Фото: Сергей Николаев / архив «Фонтанки.ру»
    Фото: Сергей Николаев / архив «Фонтанки.ру»

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