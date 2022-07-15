«Царь-букет» и оркестр: Павловск приглашает на императорский бал

В Павловске раскинулись цветники — клумбы и менее аккуратные собрания кустовой зелени посетители встречают по всему парку: у павильона Вольер, в розарии Розового павильона и посреди Собственного сада, у Итальянской лестницы и у Храма дружбы, а также на Кругах Бренна.



В каждой из этих точек 23 и 24 июля организаторы фестиваля-прогулки «Императорский букет» выстроят мини-пространство, комфортное для выступления духового оркестра. Основная программа в оба дня пройдёт с 10 до 18 часов. Прозвучат вальсы и известные композиции разных времён, экскурсоводы соберут желающих на исторические прогулки. Детям прочитают сказки на цветочную тему на Вырезной аллее у Вольера.

