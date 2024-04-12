Куда пойти 12–14 апреля: фестиваль Dance Open, ракеты в Петропавловской крепости и шум леса

«Круг небесный» Фото: Lin Xiaoyi, фото предоставлено пресс-службой Dance Open Поделиться Поделиться





В эти выходные нестандартные открытия поджидают горожан буквально в каждом культурном пространстве: в петербургских театрах выступают коллективы из других городов и даже стран, в лекториях исследователи делятся научными открытиями, а в Петропавловской крепости говорят о последних достижениях в изучении космоса.



Актуальное Танцовщики из ЮАР исполнят «реквием по «Болеро» Равеля» 13 апреля, 14:00 и 20:00, 16+

Александринский театр стал площадкой для XXIII сезона Международного фестиваля балета Dance Open. Один из пяти вечеров программы приходится на субботу, и на сцену выйдут танцовщики из ЮАР. Актёры театра танца «Вуяни» покажут постановку «Сион: реквием по «Болеро» Равеля» (12+). Магическое воздействие музыки «Болеро», в которой композитор увидел сходство с похоронными ритуалами своей страны, переплетутся с мотивами произведений известного южноафриканского писателя Закеса Мда. Сочетание станет иллюстрацией того, как изящно могут взаимодействовать и открывать всё новые точки соприкосновения и общности западная и южноафриканская культуры. Показы мероприятий программы Dance Open в Петербурге будут проходить до 17 апреля, фестиваль завершится большим гала-концертом.



«Павильон Армиды. Венгерские танцы. Sextus Propertius» Фото: Ivan Mohnatkin, фото предоставлено пресс-службой Dance Open Поделиться Поделиться





Ракеты и выставки — на Дне космонавтики 14 апреля, 0+

На территории Петропавловской крепости в воскресенье отпразднуют День космонавтики запуском ракет с вертолётной площадки. В течение двух часов энтузиасты и молодые конструкторы поднимут в небо около ста различных моделей космических кораблей и искусственных спутников. В честь праздничной даты в Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко всех желающих будут пускать бесплатно с 11 часов. В атриуме Комендантского дома в этот же день выступит лётчик-космонавт Денис Матвеев. Также на территории крепости будут работать несколько тематических выставок.



«Лесной царь» отведёт к новым смыслам До 20 апреля, 12+

В пространстве Левашовского хлебозавода раскинулись лесные просторы: зеленью и шелестом листьев гостиную masters наполнили работы современной художницы Елены Филаретовой. Автор уже давно изучает возможности мозга, индивидуальной рефлексии зрителя и исследует тему визуальной парейдолии — процесса, при котором человек видит знакомые образы и лица в случайных или неструктурированных визуальных стимулах. В картинах Филаретовой отсутствует акцент на конкретных деталях: зрителя ведёт за собой река цветов, переходящих друг в друга, и погружает в пучину смутно знакомых воспоминаний. Выставка получила название «Лесной царь», созвучное балладе Гёте.



«Текст» откроет новые грани С 14 апреля до 20 мая, 6+

В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры через живопись, скульптуру и графику два современных художника — Вячеслав Люй-Ко и Сергей Ледяев — начинают разговор про произведения, которые не были написаны. Экспозиция получила название «Текст». Работы каждого из авторов «сотканы» из различных культурных источников, и по задумке такая многослойность должна подтолкнуть зрителя к поиску знакомых мотивов и первоисточников.

Театральное

Олег Погудин выступит в спектакле о Лермонтове 13 апреля, 19:00, 12+

К 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова театр «Приют комедианта» представляет новый спектакль «Лермонтов. Я к вам пишу». Музыкально-драматическая история собрана из отрывков стихов, прозы, писем самого поэта, а также Пушкина и их современников. В спектакле прозвучат 19 романсов на слова Лермонтова. На сцену выйдет народный артист Олег Погудин, известный исполнением камерной музыки.



«Мастерская» познакомит самых маленьких с пингвинёнком 13 апреля, 12:00 и 15:00, 3+

В театре «Мастерская» — премьера. Актриса Полина Сидихина поставила детскую цирковую сказку «Бом-бом-бом» и сама стала исполнительницей всех ролей. Спектакль — для самых маленьких, ведь в нём нет ни громких звуков, ни злодеев. Главным героем стал новорождённый пингвинёнок, который ищет ответы на все волнующие его вопросы.



Молодые режиссёры покажут эскизы-фантазии 13 и 14 апреля, 6+

В театре «На Литейном» в этот уик-энд пройдут показы режиссерской лаборатории «Литейная перспектива. Дети». Молодые режиссёры, недавние выпускники театральных вузов, представят свои версии эскизов спектаклей по «Городку в табакерке» Владимира Одоевского, «Чёрной курице, или Подземным жителям» Антония Погорельского и «Золотому ключику, или Приключениям Буратино» Алексея Толстого. Один из этих спектаклей, вполне вероятно, в будущем войдёт в репертуар площадки.



Фото: кадр из м/ф «Чёрная курица, или Подземные жители», 1975 год Поделиться Поделиться





Тайны «Отеля «Всё включено» перескажут в «Легенде» 14 апреля, 15:00 и 20:00, 16+



В театре «Легенда» историю «Отеля «Всё включено» в воскресенье сыграют дважды за один день. Зрители станут свидетелями встреч в номере под номером 13, куда приходят то политики, то тайные агенты. В один момент у двери пересекутся пути тех, кто никогда не должен был узнать о существовании друг друга. Именно в этот момент начнётся настоящая неразбериха.

«Незнайка» и история преступления — от театра из Нижнего Новгорода С 12 до 14 апреля

«Балтийский дом» принимает коллег из Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького , которые приехали в Петербург на гастроли. В пятницу нижегородцы сыграют философскую притчу «Третья правда, или История одного преступления» (18+). Как говорят в театре, это сюжет «о невзаимоотношениях народа и власти, о непонимании». В выходные в афише — семейный спектакль «Незнайка учится» (6+). Историю о том, как смешной человечек в большой шляпе пытался найти себя и мечтал стать художником, музыкантом и поэтом, поставил режиссёр Максим Михайлов.



Послушать музыку

Pianissimo начинает весенний сезон 12 апреля, 19:00, 12+

Весенний цикл фортепианных концертов Pianissimo на Левашовском хлебозаводе начинается в эту пятницу. Первым петербуржцы услышат выступление уроженца Колумбии Даниэля Диаса. Молодой музыкант исполнит Casta diva из оперы «Норма» итальянского композитора Винченцо Беллини, прелюдии Рахманинова, а также фрагменты из балета «Жар-птица» Стравинского и пьесу Сен-Санса «Лебедь» из сюиты «Карнавала животных».



Фото: Pianissimo Поделиться Поделиться





Feduk покажет «Любовь в твоём городе» 12 апреля, 16+

Feduk собирает фанатов в зале клуба А2 уже в эту пятницу. Концерт музыканта, который уже давно частый гость больших фестивалей, станет частью тура «Любовь в твоём городе».

«Танцы минус» пересоберут привычное с новыми песнями 12 апреля, 20:00, 16+

День космонавтики коллектив «Танцы минус» отметит «улетным» концертом в клубе «Космонавт». В программу войдут песни из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также давние хиты коллектива.



«Дайте танк (!)» дадут сразу два концерта 13 и 14 апреля, 16+

Смелые, яркие и любимые многими за нестандартные тексты музыканты из «Дайте танк (!)» выступают в А2 все выходные. Два вечера подряд вместе с фанатами исполнители собираются хором петь лучшее с самых разных пластинок.



Узнать новое

Историк парфюмерии покажет путь к триумфу в СССР 12 апреля, 18:30, 12+

На лекции «Триумф и закат ленинградской парфюмерной фабрики «Северное Сияние» знаток трендовых ароматов и прошлых веков Элина Арсеньева покажет историю России с точки зрения парфюмерии. Начав с момента до революции, она объяснит, как в стране обстояли дела с созданием духов и почему советскому производству туалетной воды достались «хорошие гены». На встрече исследовательница расскажет, какие ноты стали базой знаменитых одеколонов, например «Тройного» и «Гвоздики», и погрузит в историю взлёта и заката фабрики, их производившей. Встреча пройдёт в лектории Петропавловской крепости.



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С первым ленинградским «неподцензурным» поэтом знакомят исследователи 12 апреля, 19:00, 16+

В лектории музея «Полторы комнаты» в пятницу историк литературы Дмитрий Козлов и руководитель центра изучения эго-документов «Прожито» Михаил Мельниченко встретятся, чтобы поговорить о фигуре Михаила Красильникова и представить книгу о нём. Красильникова принято считать родоначальником ленинградской неподцензурной поэзии, о дружбе с ним вспоминали многие известные личности мира культуры, например Лев Лосев и Евгений Рейн. Исследования биографии и творчества поэта привели Дмитрия Козлова к публикации работы «Труды и дни Михаила Красильникова», и теперь автор поделится главными своими открытиями.

На экранах Триллер от создателя «Во все тяжкие» — в прокате С 11 апреля, 18+

С этой недели в кинотеатрах можно увидеть «След киллера» — психологический триллер от режиссера Терри Макдонафа с Сэмюэлом Л. Джексоном и Венсаном Касселем в главных ролях. Ранее режиссёр работал над сериалами «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». В его новом проекте центральной фигурой станет детектив, который бросает всё и едет в другую страну, чтобы расправиться с таинственным убийцей.



Фото: кадр из фильма «След киллера» (2024 г.) реж. Терри Макдона Поделиться Поделиться





Путь американки в Большом театре показывает «Джойка» С 11 апреля, 16+

На экраны выходит фильм Джеймса Напье «Джойка». Снятая по реальным событиям, эта лента рассказывает о жизни Джой Аннабель Уомак, уроженки Техаса, танцевавшей на сцене Большого театра и в «Кремлевском балете». Роль Джой исполнила актриса Талия Райдер, её наставницу сыграла Диана Крюгер, известная зрителю по фильмам «Троя», «Сокровище нации» и «Бесславные ублюдки».



Гражданская война в будущего — в новом фильме С 11 апреля, 16+



«Падение империи» — новый фильм режиссера и сценариста Алекса Гарленда, вызвавший шквал обсуждений критиков и обозревателей. Оригинальное название новой картины — «Гражданская война» — напрямую отражает её смысл. По сюжету именно она разразилась в Соединенных Штатах Америки в недалеком будущем, когда Техас, Калифорния, Флорида и другие штаты объявили независимость и откололись от страны. Роль журналистки, попавшей в эпицентр событий, в картине исполнила Кирстен Данст. Кроме неё, в фильме сыграли Джесси Племонс («Фарго», «Во все тяжкие»), Стивен Маккинли Хендерсон («Дюна»), Вагнер Моура («Нарко»), Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я») и другие.



Автор: youtube.com/arnamedia