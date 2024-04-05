В кино покажут закрученный триллер о серийном убийце. В главных ролях Сэмюэл Л. Джексон и Венсан Кассель

По сюжету его нового фильма, в Чикаго объявляется жестокий преступник, убийца, способный держать весь город в страхе. Через несколько лет он исчезает так же внезапно, как и появился. Не забыл о нём лишь детектив, расследовавший это дело. У него были веские личные причины — убийца расправился с его возлюбленной. Спустя пять лет убийства с тем же почерком начинают происходить в Шотландии. Сыщик бросает всё, чтобы отправиться на другой конец света, выследить монстра и отомстить ему.

