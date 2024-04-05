В кино — основанная на реальных событиях драма с Дианой Крюгер о суровом закулисье русского балета

11 апреля на экраны выходит фильм Джеймса Напье «Джойка». Снятая по реальным событиям, эта лента рассказывает о жизни Джой Аннабель Уомак, уроженки Техаса, танцевавшей на сцене Большого театра, в «Кремлевском балете» и ставшей лауреаткой множества конкурсов.
Джой с ранних лет мечтала о том, чтобы сделаться звездой мирового балета. Преодолевая сопротивление семьи, девушка отправляется в Москву, чтобы учиться там в знаменитой Московской академии хореографии. Разумеется, Джой предстоит выяснить, что путь к славе тернист, и её ждут боль, труд и ожесточенная конкуренция. Проводит её этой дорогой строгая, но справедливая преподавательница Татьяна Волкова. Её в картине сыграла Диана Крюгер, известная зрителю по фильмам «Троя», «Сокровище нации» и «Бесславные ублюдки. Роль Джой исполнила актриса Талия Райдер.
12+
Матвей Пирогов