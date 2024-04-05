    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -6

    4 м/с, вос

    765мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.31eur100.07

    В кино — основанная на реальных событиях драма с Дианой Крюгер о суровом закулисье русского балета

    735
    обсудить
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    11 апреля на экраны выходит фильм Джеймса Напье «Джойка». Снятая по реальным событиям, эта лента рассказывает о жизни Джой Аннабель Уомак, уроженки Техаса, танцевавшей на сцене Большого театра, в «Кремлевском балете» и ставшей лауреаткой множества конкурсов.

    Джой с ранних лет мечтала о том, чтобы сделаться звездой мирового балета. Преодолевая сопротивление семьи, девушка отправляется в Москву, чтобы учиться там в знаменитой Московской академии хореографии. Разумеется, Джой предстоит выяснить, что путь к славе тернист, и её ждут боль, труд и ожесточенная конкуренция. Проводит её этой дорогой строгая, но справедливая преподавательница Татьяна Волкова. Её в картине сыграла Диана Крюгер, известная зрителю по фильмам «Троя», «Сокровище нации» и «Бесславные ублюдки. Роль Джой исполнила актриса Талия Райдер.

    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close