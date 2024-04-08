Цирковую сказку для самых маленьких расскажут в «Мастерской»

13 апреля в театре «Мастерская» состоится премьера цирковой сказки «Бом-бом-бом» в постановке Полины Сидихиной, которая не только придумала этот спектакль, но и станет исполнительницей сразу всех ролей.
Новорождённый птенец пингвина оказался в одиночестве после того, как вылупился из своего яйца. Он начинает искать ответы на вопросы о своём происхождении и предназначении, следуя за неизвестным звуком «бом-бом-бом». Во время своего путешествия он встречает различных дрессированных животных и цирковых артистов. Пингвинёнок оказывается в окружении множества новых лиц и впечатлений. Сможет ли он найти своё место среди этого впечатляющего разнообразия?
В основе спектакля — книга Антона Ломаева, писателя и иллюстратора, рассчитанная на самых маленьких читателей. Уютное пространство и завораживающие визуальные образы могут стать прочной основой для первых театральных впечатлений. В этой истории не будет отрицательных героев, громких звуков и неожиданных спецэффектов, так что ничего не сможет испугать и оттолкнуть ребенка.
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Арина Хек