Фестиваль балета Dance Open в Александринском: «Ярославна», «Танго после заката», Гала звезд

С 9 по 19 апреля на основной сцене Александринского театра пройдут показы XXIII сезона Международного фестиваля балета Dance Open. Фестиваль представит пять балетных вечеров, а также Гала звезд Dance Open.
9 апреля фестиваль откроется премьерой Пермского театра оперы и балета — историческим спектаклем «Ярославна» (12+), который был создан по мотивам древнерусского героического эпоса «Слово о полку Игореве» в 1974 году. Автором либретто и хореографом-постановщиком выступил Алексей Мирошниченко.
11 апреля «Урал Балет» представит одноактные балеты «Павильон Армиды. Венгерские танцы. Sextus Propertius» (12+). В одном триптихе будут исполнены произведения сразу трех непохожих друг на друга выдающихся хореографов: Вячеслава Самодурова, Антона Пимонова и Максима Петрова.
13 апреля театр танца «Вуяни» из ЮАР покажет постановку «Сион: реквием по «Болеро» Равеля» (12+). Магическое воздействие музыки «Болеро», в которой композитор увидел сходство с похоронными ритуалами своей страны, переплетается с мотивами произведений известного южноафриканского писателя Закеса Мда. Это сочетание представляет собой диалог между западной и южноафриканской культурами, наполненный всеобщими, универсальными звуками.
15 апреля аргентинская команда Хермана Корнехо устроит шоу «Танго после заката» (12+). Основой представления станет не привычное академическое танго, а национальная экзотика, однако переработанная и дополненная свежими идеями. Программа аргентинской труппы будет полностью посвящена Астору Пьяццоле.
17 апреля театр современного танца «Гуандуна» представит свою версию современного китайского балета — постановку «Круг небесный» (12+). В качестве центрообразующей идеи выступает древнекитайская идея о построении мира — «небо круглое, земля квадратная». Эта фраза своего рода «се ля ви» на восточный манер. В основе понимания круга лежит мысль о единении конца и начала, встречи и расставания.
Завершится фестиваль, по традиции, большим Гала-концертом, в котором примут участие ведущие солисты театров. 12+
Подробности на сайте фестиваля.
Арина Хек