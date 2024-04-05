Гастроли Нижегородского театра драмы в Петербурге: Шекспир, путешествие в Россию прошлого и Незнайка

Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





С 11 по 14 апреля в Петербурге пройдут гастроли Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького, на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». В программе — пять спектаклей, как для взрослой, так и для детской аудитории.



11 апреля театр откроет свои гастрольные показы спектаклем «Макбет» (16+) Геннадия Шапошникова. Сценическая версия известной трагедии Шекспира основана на компиляции переводов Б. Пастернака, М. Лозинского, А. Кронеберга и др. В центре спектакля оказывается трагедия человека, которому посулили великое будущее и который не в силах устоять перед соблазном его приблизить, преступив все нравственные законы. Геннадий Шапошников: «Я вижу в этой пьесе миф о том, как дьявол внутри человека искушает его каждый день. И мне интересно понять, каковы запасы прочности человека, исследовать пределы человеческих возможностей в невозможных ситуациях».

12 апреля нижегородцы сыграют философскую притчу «Третья правда, или История одного преступления» (18+). Спектакль поставлен по пьесе современного московского драматурга Ольги Михайловой и посвящен 300-летию Нижегородской губернии. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер: «Для меня эта история — некая философская притча о невзаимоотношениях народа и власти, о непонимании. Если представить эти взаимоотношения как две уходящие в даль железнодорожные рельсы, то возникает ощущение, что где-то далеко, у горизонта, эти параллели пересекаются. Но на самом деле это иллюзия, они не пересекаются никогда…»



13 и 14 апреля состоятся показы детского спектакля «Незнайка учится» (6+). Спектакль режиссера Максима Михайлова предлагает маленьким зрителям узнать, что же вышло из попыток Незнайки стать художником, музыкантом, механиком, поэтом, если он не желает ничему учиться.



13 апреля также пройдет показ комедии «Ваш выход!» (12+) в постановке Аллы Решетниковой. Устроенный по принципу коллажа, спектакль включает в себя комедию Н. Некрасова «Осенняя скука», юмористические рассказы А. Чехова («Дипломат», «На чужбине»), Н. Тэффи («Катенька») и А. Аверченко («Телеграфист Надькин», «Красивая женщина»). Все истории объединены режиссёром в некое сценическое путешествие по России прошлого. На сцене представлены учителя гимназии и государственные служащие, легкомысленные девушки и корыстные гимназисты, дворяне и их слуги, — все они находятся в «вечном единстве и борьбе противоположностей», являясь обычными людьми со своими характерами, мечтами и странностями.



Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





Театр завершит гастроли 14 апреля спектаклем «Брачный договор» (12+) Аллы Решетниковой по комедийной пьесе израильского драматурга Эфраима Кишона. В центре сюжета оказывается немолодая благополучная супружеская пара, готовящаяся к свадьбе дочери. Но, чтобы выдать дочь замуж, супругам необходимо предоставить брачный договор, чтобы доказать, что она законнорожденная. Поиск этого документа и становится главной интригой. А была ли вообще свадьба? Осталась ли любовь? Мелодраматические вопросы коснутся и детей, и их родителей, а в самом спектакле будет много песен, танцев и музыки.



Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





Арина Хек

