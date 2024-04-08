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    В театре «На Литейном» покажут эскизы детских спектаклей по сказкам «Городок в табакерке», «Чёрная курица» и «Золотой ключик»

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    13 и 14 апреля в театре «На Литейном» пройдут показы режиссерской лаборатории «Литейная перспектива. Дети». В рамках 115-го сезона театр запустил новый проект, который ориентирован на зрителей в возрасте от 6 до 12 лет. Лаборатория посвящена русской авторской сказке XIX–XX веков. Молодые режиссёры, недавние выпускники театральных вузов, представят свои версии эскизов спектаклей по таким произведениям, как «Городок в табакерке» Владимира Одоевского, «Чёрная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского и «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого. Возможно, один из этих эскизов станет полноценным спектаклем и войдёт в репертуар театра.

    Фото: Кадр из м/ф «Чёрная курица, или Подземные жители», 1975 год
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    13 апреля состоится показ «Городка в табакерке» Ленары Гадельшиной. В этом эскизе юные зрители отправятся в музыкальное путешествие вместе с главным героем — мальчиком, который открывает для себя таинственный город Динь-Динь. Это приключение будет наполнено радостью открытий, глубокими размышлениями о сложности и хрупкости мироздания, а также парадоксами, которые делают наш мир таким удивительным и загадочным. Ленара Гадельшина — выпускница ГИТИСа (мастерская Александра Галибина).

    14 апреля пройдет показ «Черной курицы» в постановке Екатерины Шиховой. Эта история повествует об одиночестве, обретении дружбы, доброте, предательстве и прощении. В своем эскизе режиссер подчеркивает, что детские переживания могут оказать значительное влияние на нашу жизнь и оставить след на многие годы вперед. Екатерина Шихова — выпускница РГИСИ (мастерская Анатолия Праудина).

    Также 14 апреля состоится показ эскиза «Ключик из золота» в режиссуре Ивана Пачина. История всеми любимой ожившей деревянной куклы превратится в игру, посвящение театру и увлекательное путешествие в ХХ век. Иван Пачин — выпускник Театрального института им. Б. Щукина (курс Римаса Туминаса), главный режиссер Тверского ТЮЗа (2021 г.).

    Вход бесплатный, по регистрации. 6+

    Арина Хек

    Фото: Кадр из м/ф «Чёрная курица, или Подземные жители», 1975 год

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