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    В лектории Петропавловской крепости расскажут о триумфе и закате «Северного Сияния»

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    У советской парфюмерии были «хорошие гены». В руки новой власти перешли успешные предприятия: до революции Россия была «парфюмерной» страной, утверждает эксперт Элина Арсеньева. 12 апреля в лектории Петропавловской крепости узнаем, как «потухло» «Северное Сияние». 12+

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    Дореволюционное название у фабрики было не очень романтичным: «С.-Петербургская химическая лаборатория». Зато научным. А продукцию лаборатории отмечали на важных выставках, в том числе на Всемирной выставке в Париже. Следующее название тоже на наш нынешний слух не очень мелодично: химическая лаборатория Петрожиртреста. Потом — лаборатория «Ленжета», Государственная парфюмерно-косметическая фабрика №4. «Северным Сиянием» она стала лишь в 1953-м. «Ландыш серебристый», «Белая ночь», «Ленинград», одеколоны «Тройной» и «Гвоздика»… Историк парфюмерии Элина Арсеньева комментирует: «Основой всех советских духов была мускусно-амбровая база, дающая теплую ноту уюта и придающая стойкость духам. И на этой базе — богатый цветочный букет. Причем в московских духах мускус и амбра чувствовались сильнее, ленинградские были легче, как будто прозрачнее». Интересно, что до революции авторами ароматов были парфюмеры-мужчины, а на «Северном Сиянии» — сплошь женщины.

    А в годы перестройки контрольный пакет акций предприятия оказался у голландского концерна, производство было реорганизовано. Производить духи по советским рецептам стало невыгодно. 12 апреля в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин) слушаем лекцию Элины Арсеньевой «Триумф и закат ленинградской парфюмерной фабрики «Северное Сияние». Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

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