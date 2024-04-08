В лектории Петропавловской крепости расскажут о триумфе и закате «Северного Сияния»

Дореволюционное название у фабрики было не очень романтичным: «С.-Петербургская химическая лаборатория». Зато научным. А продукцию лаборатории отмечали на важных выставках, в том числе на Всемирной выставке в Париже. Следующее название тоже на наш нынешний слух не очень мелодично: химическая лаборатория Петрожиртреста. Потом — лаборатория «Ленжета», Государственная парфюмерно-косметическая фабрика №4. «Северным Сиянием» она стала лишь в 1953-м. «Ландыш серебристый», «Белая ночь», «Ленинград», одеколоны «Тройной» и «Гвоздика»… Историк парфюмерии Элина Арсеньева комментирует: «Основой всех советских духов была мускусно-амбровая база, дающая теплую ноту уюта и придающая стойкость духам. И на этой базе — богатый цветочный букет. Причем в московских духах мускус и амбра чувствовались сильнее, ленинградские были легче, как будто прозрачнее». Интересно, что до революции авторами ароматов были парфюмеры-мужчины, а на «Северном Сиянии» — сплошь женщины.

