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    День космонавтики в Петропавловской крепости отметят пуском моделей ракет

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    14 апреля на территории Петропавловской крепости будут праздновать День космонавтики. Праздник пройдет на нескольких площадках с 11.00 до 17.00, вход свободный, 0+. В программе — пуски моделей ракет, фотовыставка, посвященная 90-летию Гагарина, духовая музыка и бесплатный вход в музей космонавтики и ракетной техники.

    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб
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    В полдень на Вертолетной площадке на берегу Кронверкского пролива начнутся XXXVI Показательные старты моделей ракет: в течение двух часов в небо поднимется около 100 различных моделей.

    Почетным гостем праздника станет летчик-космонавт, Герой России, уроженец Ленинграда Денис Матвеев. В полдень он сделает традиционный выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Затем Денис Матвеев проведет встречу в атриуме Комендантского дома. Здесь же с 11 часов будут работать выставка «Гагарин — человек мира» и интерактивное пространство «Профессия — космонавт», где дети и взрослые смогут попробовать пройти отбор в «Космический отряд».

    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб
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    В Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко будет бесплатный вход с 11 часов. У Иоанновскоого равелина при хорошей погоде будет представлен проект «Тротуарная астрономия» от Научно-просветительского проекта «Поехали!», а также фотовыставка, посвященную 90-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина.

    В течение всего дня праздник будет сопровождать духовая музыка в исполнении оркестра Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб
    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб

    День космонавтикиКуда сходить бесплатно
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