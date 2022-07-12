Баста, Клава Кока, PHARAOH, «Звери», Егор Крид и многие другие выступят на VK Fest в Петербурге

VK Fest возвращается в оффлайн после пандемии коронавируса. В этом году мероприятие от главной российской соцсети пройдет в трех городах — в Москве, Петербурге и Сочи. Объединяют их размах и обширный лайн-ап из популярнейших музыкантов. В Петербурге VK Fest состоится 23–24 июля в парке 300-летия. (0+)



На два дня парк станет средоточием музыкантов и блогеров. Для петербуржцев выступят, например, рэпер Баста, Клава Кока, знакомая по песне о Провансе певица Ёлка, автор хита «Ты горишь, как огонь» SLAVA MARLOW, основоположник клауд-рэпа в России PHARAOH, GONE.Fludd, группа Dabro, поющая легкие песни о любви, и многие другие.