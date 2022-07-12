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    Баста, Клава Кока, PHARAOH, «Звери», Егор Крид и многие другие выступят на VK Fest в Петербурге

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    VK Fest возвращается в оффлайн после пандемии коронавируса. В этом году мероприятие от главной российской соцсети пройдет в трех городах — в Москве, Петербурге и Сочи. Объединяют их размах и обширный лайн-ап из популярнейших музыкантов. В Петербурге VK Fest состоится 23–24 июля в парке 300-летия. (0+)

    На два дня парк станет средоточием музыкантов и блогеров. Для петербуржцев выступят, например, рэпер Баста, Клава Кока, знакомая по песне о Провансе певица Ёлка, автор хита «Ты горишь, как огонь» SLAVA MARLOW, основоположник клауд-рэпа в России PHARAOH, GONE.Fludd, группа Dabro, поющая легкие песни о любви, и многие другие.

    Если этих имен вам мало, вот еще немного: на VK Fest выступит группа «Звери», получившая новый виток популярности после киноуспехов Ромы Зверя, кумир всех девушек Егор Крид, восходящая звезда синти-попа Стереополина, рэпер и блогер Эльдар Джарахов, обессмертивший фразу «Я в моменте!», и много кто еще. Также гости фестиваля смогут увидеть блогеров Валю Карнавал, Даву, Егора Шипа, Некоглая и других кумиров молодежи.

    Организаторы обещают много активностей: на просторах VK Fest пройдут лекции, встречи с авторами популярных пабликов, тест-драйвы автомобилей и мотоциклов, спортивные соревнования, мастер-классы и т.д. Подробное расписание и полный список выступающих артистов смотрите на официальных ресурсах мероприятия.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»

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