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    Куда пойдем сегодня

    Куда пойти 1–3 декабря: выставка-блокбастер о Сурикове, рок-спектакль о школе и ностальгия по лету

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В первые выходные календарной зимы отправляемся смотреть на необычную — футуристическую — ёлку, настраиваемся на праздники на больших концертах и смотрим «Щелкунчика» в БДТ.

    Актуальное


    Русский музей показывает Сурикова в масштабе

    До 13 мая, 6+

    Под конец 2023 года Русский музей подготовил выставку-блокбастер с работами Василия Сурикова. Среди прочего в корпус Бенуа привезли крупные вещи из Третьяковки и выставили недавно отреставрированные в Петербурге «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин». В этом году отмечается 175-летие со дня рождения Сурикова, и в честь этого «Фонтанка» подготовила викторину, которая поможет больше узнать о знаменитом художнике и настроиться на посещение музея.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Футуристическая ёлка» вдохновилась авангардом

    До 28 января, 6+

    Музей петербургского авангарда открывает эксцентричный новогодний проект «Футуристическая ёлка». Кураторы вдохновились декабрём 1913 года, ведь именно тогда прошла премьера оперы «Победа над Солнцем», над которой работали ведущие авангардисты: Казимир Малевич, Алексей Крученых, Михаил Матюшин и Велимир Хлебников. Спустя сто лет копии эскизов и декораций того времени стали предметами экспозиции, а главным экспонатом была выбрана «Ёлка-авиатор» Алексея Тараканова. На её примере можно легко связать идеи футуризма с историей о победе технологического прогресса, и в частности авиации.

    «Мир знаний» — в пространстве «Ленфильма»

    1 и 2 декабря

    В этот уик-энд на «Ленфильме» проходит фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». Кроме кинопоказов, в программе лекции и образовательные встречи, расписание которых, как и ссылки на регистрацию, выложены на отдельной странице. Фильмом открытия программы «Кино в музее. Музей в кино» стала «Франкофония» (18+) Александра Сокурова — фильм о Лувре во время фашистской оккупации. Показ начнётся в 15:00.

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    В музеях

    Свет и горы — на работах Рериха

    До 1 декабря 2024 года, 12+

    Музей-институт семьи Рерихов открывает выставку «Держава Света», на которой посетители увидят больше 50 гималайских этюдов Николая Рериха. Художник много лет жил в Индии и вдохновлялся длинными странствиями по Тибету. Картины для проекта предоставил Государственный музей Востока в Москве, так что шанс увидеть их в Петербурге уникальный.

    «Росфото» открывает дверь в лето

    До 14 января, 0+

    На втором этаже Дворового корпуса «Росфото» открылась выставка «Дачная жизнь», которая ненадолго перенесет петербуржцев в лето. На чёрно-белых снимках посетители увидят, как отдыхали в Петергофе семья Бенуа, светская дама Юлия Лорер, художник Иван Владимиров, ветеринар Карл Коссе и даже Илья Репин. Центром притяжения дачной жизни, как и сегодня, были залитая солнцем веранда и крыльцо — именно в этих местах дачники фотографировались чаще всего.

    Фото: РОСФОТО
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    Новый год в картинках — на Московском рынке

    Со 2 декабря до 17 января, 0+

    Новогодние фотографии из коллекции «Росфото» в декабре выставляются в стенах Московского рынка. Основой выставки «Новый год. Любимый праздник в фотографиях и открытках ХХ века» стали тематические фотографии, коллажи и целые семейные альбомы, сюжеты в которых сложно назвать привычными и обыденными.

    Религиозные таинства — на «Пути суфия»

    До 20 февраля, 12+

    На выставке «Путь суфия» в музее истории религии посетители увидят гравюры, редкие фото дервишей, ритуальные предметы, рукописи и другие артефакты, связанные с мистическо-аскетическим направлением ислама. Многие вещи, как считали последователи движения, наделены особенной силой.

    Шамаил со стихами Ахмеда Ясави. Казань, 1901
    Шамаил со стихами Ахмеда Ясави. Казань, 1901Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии
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    Нейросетевой карнавал покажет случайности и превращения

    До 10 декабря, 16+

    На не так давно обновлённом Левашевском хлебозаводе вовсю кипит культурная жизнь. В первый день зимы в Котельной заработала поп-ап-выставка Ивана Горшкова «Карнавал нейронных сетей». Он смело обманывает ожидания, показывая вещи непривычных размеров и форм, смешивая разные культурные коды. Привычные для Горшкова скульптуры из металла становятся надувными, живописные холсты оказываются светодиодными табло, а на беспредметных картинах проступают «фотожабы».

    Послушать музыку

    Blank устраивает диджейскую ночь

    2 декабря, 23:00, 18+

    В пятницу в клубе Blank — большая вечеринка, которую устраивают 15 артистов-диджеев. Танцевать и играть будут до утра. В лайн-апе — московская звезда Destroy, NapirellyБ, покоряющая миксовым звучанием, Rwanda, PIE и многие другие.

    Фото: BLANK
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    «Градусы» отметят день рождения концертом

    2 декабря, 19:00, 16+

    Группа «Градусы» отмечает 15-летие большим концертом в клубе «А2». Музыканты исполнят культовые песни и сделают все, чтобы толпу буквально смыла волна ностальгии и драйва.

    musicAeterna играет квартеты

    2 декабря, 19:00, 12+

    В субботу в Доме Радио солисты оркестра musicAeterna исполняют квартеты Бетховена, Шуберта и Шостаковича. Звучат скрипки, альт и виолончель. Вход по билетам.

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    «Крематорий» играет в честь 40-летия

    2 декабря, 20:00, 16+

    «Крематорий» празднует сорокалетний юбилей на сцене клуба «Космонавт». Звучание на вечере будет богатым и нестандартным, ведь участниками вечера станет новая струнная группа в лице Александра Лучкова и Юрия Кондратова. Выступление должно стать особым, потому что рокеры исполнят не только золотые хиты — «Безобразную Эльзу», «Маленькую Девочку», «Катманду», «Амстердам», но и представят песни из новых альбомов и порадуют поклонников планами.

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    «Ундервуд» пройдётся «от А до Я»

    3 декабря, 19:00, 16+

    «Ундервуд» представляет свой первый концерт-азбуку «От А до Я» в пространстве «Космонавт». Фанаты услышат нестандартный треклист, названия песен в котором начинаются на определенные буквы алфавита.

    Shortparis собирает фанатов в А2

    3 декабря, 20:00, 16+

    Любимцы молодой аудитории — Shortparis — выступают в А2. Никаких подробностей о концерте не раскрывается, но можно надеяться, что в программу вошли все нашумевшие хиты последнего времени.

    Фото: SHORTPARIS
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    В театрах

    «Птичка в бочке» научит справляться с трудностями

    2 и 3 декабря, 13:00, 8+

    В первые дни зимы в театре «Цехъ» пройдет премьера детского спектакля «Птичка в бочке». Главные герои найдут в лесу раненого филина и попытаются ему помочь. В тандеме режиссера Александры Мамкаевой и драматурга Ксении Никитиной родилась история о взрослении и первом столкновении с событиями, с которыми сложно справиться.

    Рок-спектакль про школу представляет «Театральный проект 27»

    2 декабря, 16:00 и 20:00, 12+

    Независимая группа «Театральный проект 27», которая вместе с независимыми театрами создает спектакли для подростков и делает это крайне успешно (можно вспомнить нашумевших «Жирную Любу» и «Сочинение про Джобса»), представляет новый проект. «Ключ от 505-й» в постановке Дмитрия Мулькова — это «школьная драма о бунте с живой музыкой». Зрителям предлагается прийти на него, как на настоящий рок-концерт, и удариться в бунтарство вместе с героями, которые мечтают покорить музыкальную индустрию. Премьера пройдёт на площадке «Скороход».

    Фото: предоставлено организаторами
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    «Билокси-блюз» задаст вопросы о жизни

    2 декабря, 19:15, 18+

    Главные герои спектакля «Билокси-блюз» в театре «Легенда» — новобранцы, которым предстоит привыкнуть к армейской жизни. В центре внимания оказываются не только судьбы каждого из героев, но конфликт двух философий, и каждому придётся выбрать, на какой стороне останется он.

    «Щелкунчик» от Цискаридзе стал премьерой в БДТ

    3 декабря, 13:00, 18:00, 6+

    На основной сцене БДТ Театр балета имени Леонида Якобсона представит премьеру балета «Щелкунчик» в хореографической редакции Николая Цискаридзе. Спектакль обещает быть эклектичным, сочетающим в себе традиционные элементы и современные приемы. С помощью медиатехнологий художники добавят немного настоящего новогоднего волшебства и погрузят в круговорот битв с Мышиным королем и ожидание чуда.

    Фото: предоставлено организаторами
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    «Легенда» покажет особенно «Безумный день»

    3 декабря, 19:15, 12+

    Однажды жизнь состоятельного французского фабриканта переворачивается с ног на голову: один из его управляющих не только требует значительного повышения, но и просит руки его дочери, а та заявляет, что любит совсем другого. Разбираться с последствиями цепочки внезапных событий предстоит героям спектакля «Безумный день, или Женитьба по-французски» на сцене театра «Легенда». И зрители, и персонажи погрузятся в комедийную суету, чтобы в конце расставить все точки.

    Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» знакомит с театрами регионов

    До 4 декабря

    В городе продолжается театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» , на котором спектакли показывают коллективы, близкие по духу к «Мастерской» Козлова. В первый день зимы Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера представит постановку Марии Романовой «Радость вопреки всему» (14+) по поэзии Федерико Гарсиа Лорки. На сцене разыграется «магическая атмосфера» и прозвучат «остроактуальные мысли о театре, танце, красоте...». На следующий день Тюменский БДТ расскажет историю о людях, которые ищут своё место в жизни, через спектакль «Оглянись во гневе» (16+). Основой стала одноименная пьеса английского драматурга Джона Осборна.

    «ЧВЗК, или Как Аня папу в РАЙцентр везла»
    «ЧВЗК, или Как Аня папу в РАЙцентр везла»Фото: sht.spb.ru
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    На экранах

    Немой боевик — от продюсеров «Джона Уика»

    С 30 ноября, 18+

    В прокат выходит фильм Джона Ву «Немая ярость» — картина почти без слов, в которой главный герой теряет голос после гибели своей семьи и идёт мстить. Продюсировали проект Бэзил Иваник и Эрика Ли, также отвечавшие за франшизу «Джон Уик».

    Комедия об актрисе петербургского театра — в прокате

    С 30 ноября, 16+

    В российском прокате стартует фильм Павла Мирзоева «Блондинка». В центре внимания — молодая актриса Ирина (Дарья Жовнер, «Теснота», «В парке Чаир»), которая практически живёт на сцене своего любимого петербургского театра и крутит роман с режиссером в исполнении Евгения Цыганова. Кажется, что в жизни у героини всё отлично, но ровно до тех пор, пока театр не выгоняют из помещения за неуплату налогов. Девушке придется заново строить карьеру, и при этом попробовать обойтись от перекрашивания в блондинку, несмотря на советы мамы.

    Автор: youtube.com/CapellaFilm

    Распространение вируса и «Королевство зверей» уже в российском прокате

    С 30 ноября, 16+

    На экраны выходит французская лента «Королевство зверей» о вирусе, превращающем людей а животных. Главный герой пытается спасти свою жену и отправляется в опасное путешествие вместе с сыном. В картине снялись Ромен Дюрис и Адель Экзаркопулос, прославившаяся главной ролью в картине «Жизнь Адель».

    Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: XVIII Международный кинофестиваль «Мир Знаний»
    Фото: РОСФОТО
    Шамаил со стихами Ахмеда Ясави. Казань, 1901
    Шамаил со стихами Ахмеда Ясави. Казань, 1901Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии
    Фото: BLANK
    Фото: Дом Радио
    Фото: «Крематорий» | 2 декабря | «Космонавт»
    Фото: SHORTPARIS
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами
    «ЧВЗК, или Как Аня папу в РАЙцентр везла»
    «ЧВЗК, или Как Аня папу в РАЙцентр везла»Фото: sht.spb.ru

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