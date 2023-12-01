Куда пойти 1–3 декабря: выставка-блокбастер о Сурикове, рок-спектакль о школе и ностальгия по лету

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В первые выходные календарной зимы отправляемся смотреть на необычную — футуристическую — ёлку, настраиваемся на праздники на больших концертах и смотрим «Щелкунчика» в БДТ.

Актуальное

Русский музей показывает Сурикова в масштабе



До 13 мая, 6+

Под конец 2023 года Русский музей подготовил выставку-блокбастер с работами Василия Сурикова. Среди прочего в корпус Бенуа привезли крупные вещи из Третьяковки и выставили недавно отреставрированные в Петербурге «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин». В этом году отмечается 175-летие со дня рождения Сурикова, и в честь этого «Фонтанка» подготовила викторину, которая поможет больше узнать о знаменитом художнике и настроиться на посещение музея.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Футуристическая ёлка» вдохновилась авангардом

До 28 января, 6+

Музей петербургского авангарда открывает эксцентричный новогодний проект «Футуристическая ёлка». Кураторы вдохновились декабрём 1913 года, ведь именно тогда прошла премьера оперы «Победа над Солнцем», над которой работали ведущие авангардисты: Казимир Малевич, Алексей Крученых, Михаил Матюшин и Велимир Хлебников. Спустя сто лет копии эскизов и декораций того времени стали предметами экспозиции, а главным экспонатом была выбрана «Ёлка-авиатор» Алексея Тараканова. На её примере можно легко связать идеи футуризма с историей о победе технологического прогресса, и в частности авиации.



«Мир знаний» — в пространстве «Ленфильма»

1 и 2 декабря

В этот уик-энд на «Ленфильме» проходит фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». Кроме кинопоказов, в программе лекции и образовательные встречи, расписание которых, как и ссылки на регистрацию, выложены на отдельной странице. Фильмом открытия программы «Кино в музее. Музей в кино» стала «Франкофония» (18+) Александра Сокурова — фильм о Лувре во время фашистской оккупации. Показ начнётся в 15:00.

В музеях Свет и горы — на работах Рериха

До 1 декабря 2024 года, 12+

Музей-институт семьи Рерихов открывает выставку «Держава Света», на которой посетители увидят больше 50 гималайских этюдов Николая Рериха. Художник много лет жил в Индии и вдохновлялся длинными странствиями по Тибету. Картины для проекта предоставил Государственный музей Востока в Москве, так что шанс увидеть их в Петербурге уникальный.

«Росфото» открывает дверь в лето

До 14 января, 0+

На втором этаже Дворового корпуса «Росфото» открылась выставка «Дачная жизнь», которая ненадолго перенесет петербуржцев в лето. На чёрно-белых снимках посетители увидят, как отдыхали в Петергофе семья Бенуа, светская дама Юлия Лорер, художник Иван Владимиров, ветеринар Карл Коссе и даже Илья Репин. Центром притяжения дачной жизни, как и сегодня, были залитая солнцем веранда и крыльцо — именно в этих местах дачники фотографировались чаще всего.

Фото: РОСФОТО Поделиться Поделиться





Новый год в картинках — на Московском рынке

Со 2 декабря до 17 января, 0+

Новогодние фотографии из коллекции «Росфото» в декабре выставляются в стенах Московского рынка. Основой выставки «Новый год. Любимый праздник в фотографиях и открытках ХХ века» стали тематические фотографии, коллажи и целые семейные альбомы, сюжеты в которых сложно назвать привычными и обыденными.



Религиозные таинства — на «Пути суфия»

До 20 февраля, 12+

На выставке «Путь суфия» в музее истории религии посетители увидят гравюры, редкие фото дервишей, ритуальные предметы, рукописи и другие артефакты, связанные с мистическо-аскетическим направлением ислама. Многие вещи, как считали последователи движения, наделены особенной силой.

Шамаил со стихами Ахмеда Ясави. Казань, 1901 Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться





Нейросетевой карнавал покажет случайности и превращения

До 10 декабря, 16+

На не так давно обновлённом Левашевском хлебозаводе вовсю кипит культурная жизнь. В первый день зимы в Котельной заработала поп-ап-выставка Ивана Горшкова «Карнавал нейронных сетей». Он смело обманывает ожидания, показывая вещи непривычных размеров и форм, смешивая разные культурные коды. Привычные для Горшкова скульптуры из металла становятся надувными, живописные холсты оказываются светодиодными табло, а на беспредметных картинах проступают «фотожабы».



Послушать музыку Blank устраивает диджейскую ночь

2 декабря, 23:00, 18+

В пятницу в клубе Blank — большая вечеринка, которую устраивают 15 артистов-диджеев. Танцевать и играть будут до утра. В лайн-апе — московская звезда Destroy, NapirellyБ, покоряющая миксовым звучанием, Rwanda, PIE и многие другие.

Фото: BLANK Поделиться Поделиться





«Градусы» отметят день рождения концертом

2 декабря, 19:00, 16+

Группа «Градусы» отмечает 15-летие большим концертом в клубе «А2». Музыканты исполнят культовые песни и сделают все, чтобы толпу буквально смыла волна ностальгии и драйва.



musicAeterna играет квартеты



2 декабря, 19:00, 12+

В субботу в Доме Радио солисты оркестра musicAeterna исполняют квартеты Бетховена, Шуберта и Шостаковича. Звучат скрипки, альт и виолончель. Вход по билетам.

«Крематорий» играет в честь 40-летия

2 декабря, 20:00, 16+

«Крематорий» празднует сорокалетний юбилей на сцене клуба «Космонавт». Звучание на вечере будет богатым и нестандартным, ведь участниками вечера станет новая струнная группа в лице Александра Лучкова и Юрия Кондратова. Выступление должно стать особым, потому что рокеры исполнят не только золотые хиты — «Безобразную Эльзу», «Маленькую Девочку», «Катманду», «Амстердам», но и представят песни из новых альбомов и порадуют поклонников планами.

«Ундервуд» пройдётся «от А до Я»

3 декабря, 19:00, 16+

«Ундервуд» представляет свой первый концерт-азбуку «От А до Я» в пространстве «Космонавт». Фанаты услышат нестандартный треклист, названия песен в котором начинаются на определенные буквы алфавита.

Shortparis собирает фанатов в А2

3 декабря, 20:00, 16+

Любимцы молодой аудитории — Shortparis — выступают в А2. Никаких подробностей о концерте не раскрывается, но можно надеяться, что в программу вошли все нашумевшие хиты последнего времени.

Фото: SHORTPARIS Поделиться Поделиться





В театрах «Птичка в бочке» научит справляться с трудностями

2 и 3 декабря, 13:00, 8+

В первые дни зимы в театре «Цехъ» пройдет премьера детского спектакля «Птичка в бочке». Главные герои найдут в лесу раненого филина и попытаются ему помочь. В тандеме режиссера Александры Мамкаевой и драматурга Ксении Никитиной родилась история о взрослении и первом столкновении с событиями, с которыми сложно справиться.

Рок-спектакль про школу представляет «Театральный проект 27»

2 декабря, 16:00 и 20:00, 12+

Независимая группа «Театральный проект 27», которая вместе с независимыми театрами создает спектакли для подростков и делает это крайне успешно (можно вспомнить нашумевших «Жирную Любу» и «Сочинение про Джобса»), представляет новый проект. «Ключ от 505-й» в постановке Дмитрия Мулькова — это «школьная драма о бунте с живой музыкой». Зрителям предлагается прийти на него, как на настоящий рок-концерт, и удариться в бунтарство вместе с героями, которые мечтают покорить музыкальную индустрию. Премьера пройдёт на площадке «Скороход».

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Билокси-блюз» задаст вопросы о жизни

2 декабря, 19:15, 18+

Главные герои спектакля «Билокси-блюз» в театре «Легенда» — новобранцы, которым предстоит привыкнуть к армейской жизни. В центре внимания оказываются не только судьбы каждого из героев, но конфликт двух философий, и каждому придётся выбрать, на какой стороне останется он.

«Щелкунчик» от Цискаридзе стал премьерой в БДТ

3 декабря, 13:00, 18:00, 6+

На основной сцене БДТ Театр балета имени Леонида Якобсона представит премьеру балета «Щелкунчик» в хореографической редакции Николая Цискаридзе. Спектакль обещает быть эклектичным, сочетающим в себе традиционные элементы и современные приемы. С помощью медиатехнологий художники добавят немного настоящего новогоднего волшебства и погрузят в круговорот битв с Мышиным королем и ожидание чуда.

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Легенда» покажет особенно «Безумный день»

3 декабря, 19:15, 12+

Однажды жизнь состоятельного французского фабриканта переворачивается с ног на голову: один из его управляющих не только требует значительного повышения, но и просит руки его дочери, а та заявляет, что любит совсем другого. Разбираться с последствиями цепочки внезапных событий предстоит героям спектакля «Безумный день, или Женитьба по-французски» на сцене театра «Легенда». И зрители, и персонажи погрузятся в комедийную суету, чтобы в конце расставить все точки.



Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» знакомит с театрами регионов

До 4 декабря

В городе продолжается театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» , на котором спектакли показывают коллективы, близкие по духу к «Мастерской» Козлова. В первый день зимы Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера представит постановку Марии Романовой «Радость вопреки всему» (14+) по поэзии Федерико Гарсиа Лорки. На сцене разыграется «магическая атмосфера» и прозвучат «остроактуальные мысли о театре, танце, красоте...». На следующий день Тюменский БДТ расскажет историю о людях, которые ищут своё место в жизни, через спектакль «Оглянись во гневе» (16+). Основой стала одноименная пьеса английского драматурга Джона Осборна.

«ЧВЗК, или Как Аня папу в РАЙцентр везла» Фото: sht.spb.ru Поделиться Поделиться





На экранах Немой боевик — от продюсеров «Джона Уика»

С 30 ноября, 18+

В прокат выходит фильм Джона Ву «Немая ярость» — картина почти без слов, в которой главный герой теряет голос после гибели своей семьи и идёт мстить. Продюсировали проект Бэзил Иваник и Эрика Ли, также отвечавшие за франшизу «Джон Уик».



Комедия об актрисе петербургского театра — в прокате

С 30 ноября, 16+

В российском прокате стартует фильм Павла Мирзоева «Блондинка». В центре внимания — молодая актриса Ирина (Дарья Жовнер, «Теснота», «В парке Чаир»), которая практически живёт на сцене своего любимого петербургского театра и крутит роман с режиссером в исполнении Евгения Цыганова. Кажется, что в жизни у героини всё отлично, но ровно до тех пор, пока театр не выгоняют из помещения за неуплату налогов. Девушке придется заново строить карьеру, и при этом попробовать обойтись от перекрашивания в блондинку, несмотря на советы мамы.

Автор: youtube.com/CapellaFilm

Распространение вируса и «Королевство зверей» уже в российском прокате

С 30 ноября, 16+

