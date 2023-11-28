Музей истории религии погрузит в мистический суфизм

Вы увидите гравюры, редкие фото дервишей, ритуальные предметы, рукописи и другие артефакты, связанные с мистическо-аскетическим направлением ислама. На выставке будут предметы из Центральной Азии и Ближнего Востока, которые суфии традиционно считают наделёнными особой силой.



Пляшущие дервиши. Индия нач XVII в Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться





На выставке «Путь суфия» вы увидите более ста предметов, среди которых будут суфийские амулеты и обереги, сосуды из тыквы, чаши из скорлупы кокосового ореха, индийская миниатюра XVII века «Пляшущие дервиши», облицовочный кирпич XVIII века из мечети Ходжа Ахрар в Ташкенте, акварель венецианского художника Раффаэле Майнеллы. Куратор проекта, кандидат философских наук Ирина Османова выделяет уникальный экспонат — рубаху суфийского наставника, покрытую цитатами из корана и молитвенными формулами.



Термин «Суфизм» происходит от арабского слова «суф» — «шерсть», это отсылка к грубой шерстяной одежде, которая считалась атрибутом дервиша. Суфийские практики аскезы традиционно возводят к периодам поста и самоотречения в жизни пророка Мухаммада. В Средние века суфизм стал сложной мистико-философской системой: в XII — XIV веках в его рамках сформировалось несколько религиозно-философских школ (тарикатов), и сегодня суфизм продолжает играть роль в регионах, где распространён ислам. Основной мотив суфизма — любовь к Богу и единение с ним, «самоуничтожение» в Боге. На пути к Богу выделяют три ступени: закон, путь, истина. Обычные верующие находятся на первой ступени, суфии — на второй, святые — на третьей. Суфизм сильно повлиял на развитие мусульманской эстетики, этики, литературы и искусства, воспринимал и адаптировал не мусульманские традиции.



Сосуд для воды. Средняя Азия. XIX в Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться





Особую роль в практиках некоторых суфийских братств играли музыка и танцы, которые помогали входить в особое экстатическое состояние. Также для суфиев имела значение магия слов, чисел, запахов, цветов, заклинаний и заговоров. Атрибутами дервишей-суфиев были посох, чаша для сбора подаяний, теберзин (секира), булава, рог и молитвенные чётки. Все эти вещи вы увидите на выставке, также как и традиционные предметы одежды суфиев: халат, рубаху, головной убор.



Шамаил со стихами Ахмеда Ясави Казань 1901. Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться





Выставка «Путь суфия» пройдёт в Музее истории религии с 30 ноября (открытие в 16.00) 2023 года по 20 февраля 2024. 12+

