Театр «Мастерская» проведет ежегодный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»

С 27 ноября по 4 декабря в Петербурге пройдет VI театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская». Это ежегодный смотр петербургских и российских спектаклей, близких по духу «Мастерской» Григория Козлова, плюс режиссерские лаборатории и образовательная программа.



«Эшелон» Фото: vteatrekozlov.net Поделиться Поделиться





Сама «Мастерская» покажет свои спектакли о жизни человека на войне и после нее — «Эшелон» (16+) и «Варшавская мелодия» (16+) по пьесе Леонида Зорина о любви советского винодела и польской певицы. Показы пройдут 27 ноября и 4 декабря на сцене театра. 3 декабря можно будет посмотреть премьеру этого года — спектакль Романа Габриа «Хоттабыч» (12+) по мотивам повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч».



27 ноября на своей сцене Социально-художественный театр покажет спектакль «ЧВЗК, или Как Аня папу в РАЙцентр везла» (18+).



«ЧВЗК, или Как Аня папу в РАЙцентр везла» Фото: sht.spb.ru/ Поделиться Поделиться





28 ноября пройдет показ спектакля «Мой дедушка был вишней» (12+) Омского государственного академического театра драмы. По словам режиссера Арины Гулимовой, спектакль — «Это такой маленький балаганчик, цирк в хорошем смысле этого слова, в котором возможны любые чудеса. В спектакле мы пытаемся соединить два мира — это мир взрослого, который вспоминает своё детство, и игровой мир ребёнка, где действует только один закон: нет никаких законов и границ, возможно всё!»



Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера 1 декабря покажет постановку Марии Романовой «Радость вопреки всему» (14+) по поэзии Федерико Гарсиа Лорки. Создатели обещают, что на сцене разыграется «магическая атмосфера, создаваемая живой, искренней актёрской эмоцией, вулканически чувственная поэзия Лорки, его пронзительные письма к друзьям, остроактуальные мысли о театре, танце, красоте...».



«Оглянись во гневе» Фото: tdt.kto72.ru Поделиться Поделиться





Тюменский БДТ 2 декабря расскажет историю о людях, которые ищут своё место в жизни. На спектакле «Оглянись во гневе» (16+) по одноименной пьесе английского драматурга Джона Осборна зритель окажется в съёмной квартире вместе с четырьмя героями, ищущими своё место в мире.

За мировую классику на фестивале будут отвечать театры из Норильска и Прокопьевска. 28 ноября на сцене Каменноостровского театра норильский Заполярный театр драмы покажет комедию Мольера «Дон Жуан» (16+) в режиссуре Романа Габриа.



«Окаянные дни» Фото: vteatrekozlov.net Поделиться Поделиться





3 декабря зрители смогут увидеть спектакль «Окаянные дни» Прокопьевского драматического театра. Режиссер Егор Чернышов объединил в одном спектакле два произведения: «Окаянные дни» — воспоминания о годах революции, и «Тёмные аллеи» — рассказы о любви, которые Бунин написал в годы войны.



Также на фестивале пройдет показ эскизов и режиссерская лаборатория по «Пушкинскому дому» Андрея Битова (4 декабря в 14:00). А в рамках образовательной программы пройдут вечер современной иранской поэзии и лекции об иранском театре, показ фильма Алексея Федорченко и презентация книги театроведа Елены Горфункель «Мастерская Григория Козлова». Полная программа и расписание показов — на сайте.

