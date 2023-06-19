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    Театр «Мастерская» представит спектакль о Хоттабыче и четырех школьниках, заваливших географию

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    24 июня в 14:00 и 19:00 пройдет премьера спектакля режиссера Романа Габриа по мотивам повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». 12+

    Фото: Ирина Копланова, vteatrekozlov.net
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    По словам создателей, «это будет щемящий и нежный спектакль для тех, кому двенадцать или около того, когда уже не ребёнок, но ещё и не взрослый, когда уже понимаешь, что мир куда сложнее, чем тебе казалось, но ещё не знаешь, как в нем жить».

    Сюжет спектакля сосредоточивается на четырех одноклассниках, которые завалили географию: заучка Лиза (Дарья Соловьева/Кристина Куца), стритартер Гога (Ричард Ардашин), геймеры Женя (Артур Гросс/Никита Капралов) и Волька (Фома Бызгу). Им предстоит справиться не только со школьными неурядицами, но и со своим сложным возрастом — им ведь уже 12 лет. Поможет им в этом Хоттабыч — он в этом мире не реальный джинн из кувшина, а плод фантазии. И спектакль этот в том числе и о том, что каждый может стать таким Хоттабычем для другого. Роль доброго джинна исполнит Кирилл Гордеев, он же исполняет роль отца Вольки. Талант Хоттабыча не ограничится в этом спектакле магическими чудесами, также он умеет исполнять танец живота.

    В основе спектакля советская повесть-сказка Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», первый раз опубликованная в 1938 году. Повесть выходила в трех разных редакциях, постепенно изменяя свою идеологическую составляющую. Как и спектакль, повесть сосредоточена на взаимоотношениях подростка и его волшебного помощника, а проблемы у 12-летних похожи и в 1938 году, и в 2023-м.

    Полина Никитина

    Фото: Ирина Копланова, vteatrekozlov.net

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