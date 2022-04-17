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    Театр «Мастерская» выпустила «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина

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    16–17 апреля в театре «Мастерская» — премьера спектакля «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Режиссер — художественный руководитель Городского театра Наталия Лапина.

    Фото: vteatrekozlov.net/
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    Жанр спектакля — трагическая повесть. Несмотря на принадлежность пьесы Михаила Рощина к корпусу текстов о войне, эта пьеса о человеческой стороне войны. Пьеса была написана Рощиным в 70-е и посвящена его матери. Содержание самой пьесы и спектакля в Мастерской отражает в эпиграфе-посвящении «…речь здесь пойдёт о войне, но не о сражениях и бойцах, не о героях-воинах, кому и положено быть мужественными и стойкими, а о тех, кто выжил и выстоял, когда, казалось бы, нельзя было ни выжить, ни выстоять. Наши матери были простые женщины, самые простые, слабые женщины — те, кого принято называть простыми, слабыми женщинами».

    Сюжет пьесы сосредоточен на нескольких днях 1941 года. Пространство пьесы герметично: это грузовые вагоны, теплушки, в которых завод едет в эвакуацию. Героини — женщины. Сюжет — построение отношений чужих друг другу людей в замкнутом пространстве под постоянным гнетом бомбежек.

    На центральную роль Кати назначены три актрисы — Анна Арефьева, Алёна Братчикова и Вера Латышева (последняя также играет Нину).

    Премьерные показы 16–17 апреля, следующий показ — 17 мая.

    16 +

    Полина Никитина

    Фото: vteatrekozlov.net/

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