Театр «Мастерская» выпустила «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина

Жанр спектакля — трагическая повесть. Несмотря на принадлежность пьесы Михаила Рощина к корпусу текстов о войне, эта пьеса о человеческой стороне войны. Пьеса была написана Рощиным в 70-е и посвящена его матери. Содержание самой пьесы и спектакля в Мастерской отражает в эпиграфе-посвящении «…речь здесь пойдёт о войне, но не о сражениях и бойцах, не о героях-воинах, кому и положено быть мужественными и стойкими, а о тех, кто выжил и выстоял, когда, казалось бы, нельзя было ни выжить, ни выстоять. Наши матери были простые женщины, самые простые, слабые женщины — те, кого принято называть простыми, слабыми женщинами».

