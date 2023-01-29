Социально-художественный театр покажет черную комедию о ЧВЗК

29 января в Социально-художественном театре пройдет премьерный показ спектакля «ЧВЗК или как Аня папу в РАЙцентр везла». Режиссером выступил Дмитрий Хохлов.
В основе спектакля — пьеса Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате» (вероятно это и есть ЧВЗК). Создатели спектакля так описывают то, что предстоит увидеть зрителям: «жутковатое, полное черного юмора и абсурда российской жизни роуд-муви с историей любви и про одиночество».
В центре сюжета пьесы и спектакля — девушка Аня, которая приезжает в родной город попрощаться с умирающим отцом, но не успевает на пару часов. Теперь ей предстоит отвезти его тело в райцентр, с чем ей помогает знакомый из детства. В течение спектакля ей предстоит:
- выяснить взаимоотношения отца и дочери
- пройти процессы прощения и прощания с прошлым, которое не отпускает
- узнать, что в российской провинции лучше не умирать — особенно в новогодние и майские праздники
По словам создателей, это история не о боли конкретного человека, а большой проблеме ментальности всей страны.
Сюжетно и стилистически этот спектакль и пьесу, вероятно, можно поставить в один ряд с фильмами Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (2017) и Виктора Рыжакова «День мертвых» (2021) по пьесе «Родительский день» Алексея Еньшина.
В спектакле заняты Алина Кароль, Павел Панков, Андрей Анкудинов, Ангелина Селезнева, Александр Цицкун.
Спектакль пройдет на Камерной сцене СХТ по адресу Биржевая линия, 12.
18+
Полина Никитина