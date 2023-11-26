Без лишних слов: в прокат выходит «Немая ярость» Джона Ву

30 ноября в прокат выходит фильм Джона Ву «Немая ярость». По сюжету, в результате уличной разборки в семью главного героя приходит трагедия, случайным выстрелом убит его маленький сын. В результате ранения сам отец семейства теряет голос. Однако он мобилизует все свои силы и учится обращаться с оружием, чтобы отомстить преступникам. В фильме полностью отсутствуют диалоги.
Главную роль в нем исполнил Юэль Киннаман («Робокоп», «Видоизмененный углерод»). А продюсерами проекта стали Бэзил Иваник и Эрика Ли, также отвечавшие за франшизу «Джон Уик». Но главная звезда здесь, конечно, сам режиссер Джон Ву. Его боевики, полные почти балетной хореографии и эстетизированной жестокости, которые он начал снимать на родине, в Гонконге, а затем переместился в Голливуд, стали фактически отдельным жанром и предметом многочисленных подражаний. «Немая ярость» — первый за двадцать лет голливудский проект мастера.
Матвей Пирогов