Создатели «Жирной Любы» — «Театральный проект 27» — выпускают рок-спектакль о школьном бунте

2 декабря пройдут два премьерных показа «Ключ от 505-й» в постановке Дмитрия Мулькова на площадке «Скороход».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Театральный проект 27» позиционирует себя как независимый театр, цель которого — вместе с молодыми авторами создавать спектакли для подростков. Их спектакль «Жирная Люба» был признан значимым событием в театральном мире и номинирован на премию «СНОБ. Сделано в России», а «Сочинение про Джобса» стало лауреатом Международного Большого детского фестиваля в номинации «Лучший драматический спектакль для подростков».



Режиссер обозначает свою новую работу как «школьную драму о бунте с живой музыкой». Сложно устроенный и хрупкий внутренний мир тинейджеров находит свое отражение в неформальной культуре: в основу сюжета легла история трех одиннадцатиклассников, которые решают создать школьную рок-группу. Их мечта отправиться на рок-фестиваль и покорить музыкальную индустрию встречается с различными препятствиями, но друзья готовы преодолеть все трудности в поисках своего места в мире.



Этот спектакль не только о музыке, но и о дружбе, самопознании и самовыражении. Герои «Ключа от 505-й» сталкиваются с проблемами мира взрослых, но находят в себе силы и решимость бороться за свои мечты. Они учатся преодолевать трудности, обретают уверенность в себе и находят свое место в мире через музыку.



Побунтовать могут не только герои спектакля, но и зрители, и прийти в театр как на настоящий рок-концерт. Создатели настаивают на дресс-коде: косухи, цепи, массивная обувь и яркая одежда (а чёрный — самый яркий цвет!), значки с любимой группой и т.д. — всё, что будет ассоциироваться с рокерством и свободой самовыражения. А чтобы настроиться на нужную волну, вы можете найти список музыкальных групп для вдохновения на сайте театра.

12+

Арина Хек

