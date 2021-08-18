«Театральный проект 27» расскажет о буллинге

25 августа на Малой сцене Большого театра кукол состоится премьера спектакля «Жирная Люба», созданная командой «Театрального проекта 27». Спектакль основан на повести театрального режиссера и продюсера Олега Липовецкого «Жизнь номер один», в которой смикшированы факты собственной биографии и выдуманные. Он же исполнит главную и единственную роль в постановке Юлии Каландаришвили.

Как и в случае с предыдущими работами проекта «27», основная целевая аудитория «Любы» — подростки. Протагонист и рассказчик становится жертвой подросткового буллинга — ровесников он не устраивает ни внешне, ни «внутренне» (национальность у «жирной Любы», с точки зрения окружающих, тоже «неправильная»).

«Это не просто спектакль по автобиографической книге, это спектакль, в котором сам автор рассказывает про себя. И, будучи состоявшимся и успешным человеком, рассказывает о себе отнюдь не с глянцевой стороны, — поясняет Юлия Каландаришвили. — Есть простой закон: «Мы смеёмся над тем, что мы уже отрефлексировали». Поэтому важно начать с самого младшего возраста автора-актёра, с его первых шагов, которые похожи на любые детские приключения и неудачи, над которыми подросток уже может посмеяться. Очень важно находить общие точки. Есть темы, которые неизменно возникают на пути растущего человека».



За художественное оформление трудного, но необходимого путешествия к себе отвечают постоянный соавтор Юлии Каландаришвили, художница Евгения Платонова, и мультимедиа-художник Егор Лавров. Евгения Платонова окружит актера Липовецкого узнаваемыми предметами и объектами, но их масштаб будет намного больше привычного. Пиджак, брюки, рюкзак, туфли и т. п. напомнят о конкретных и не всегда радужных событиях в жизни героя, становясь импульсом для воспоминаний о школьных временах, санатории «Светлячок» или первой любви.

